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https://ria.ru/20201022/efremov-1580969749.html
Ефремов отказался от услуг нанятого Джигурдой адвоката
Актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина прямо на заседании суда, который рассматривал его жалобу на приговор. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:15
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эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Актер <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаил Ефремов</a> отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина прямо на заседании суда, который рассматривал его жалобу на приговор.Суд удовлетворил его ходатайство. По словам Алешкина, он расстроен тем, что договоренности не соблюдаются."Я был у Александра Андреевича (Добровинского. — Прим. ред.), встреча прошла позитивно, мы договорились о мировом соглашении. Но мне не дали закончить дело, его освободить", — рассказал он.На вопрос РИА Новости, кто его нанял, адвокат ответил: "Никита Джигурда".Сейчас Мосгорсуд рассматривается жалобу на приговор Ефремову. В апелляции артист заявил, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор, а поведение на процессе в Пресненском суде объяснил давлением адвоката <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Эльмана Пашаева</a>.В июне пьяный Ефремов за рулем руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве, где столкнулся с фургоном LADA. Водитель машины Сергей Захаров умер в больнице.В сентябре суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима и обязал его выплатить 800 тысяч рублей единственному потерпевшему, настаивавшему в ходе рассмотрения дела на компенсации, — старшему сыну погибшего Виталию Захарову.
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов отказался от услуг нанятого Джигурдой адвоката

12:15 22.10.2020 (обновлено: 15:53 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина прямо на заседании суда, который рассматривал его жалобу на приговор.
Суд удовлетворил его ходатайство.
По словам Алешкина, он расстроен тем, что договоренности не соблюдаются.
"Я был у Александра Андреевича (Добровинского. — Прим. ред.), встреча прошла позитивно, мы договорились о мировом соглашении. Но мне не дали закончить дело, его освободить", — рассказал он.
На вопрос РИА Новости, кто его нанял, адвокат ответил: "Никита Джигурда".
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
09:32
Адвокат: родные Захарова выступили против смягчения наказания Ефремову
Сейчас Мосгорсуд рассматривается жалобу на приговор Ефремову. В апелляции артист заявил, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор, а поведение на процессе в Пресненском суде объяснил давлением адвоката Эльмана Пашаева.
В июне пьяный Ефремов за рулем руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве, где столкнулся с фургоном LADA. Водитель машины Сергей Захаров умер в больнице.
В сентябре суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима и обязал его выплатить 800 тысяч рублей единственному потерпевшему, настаивавшему в ходе рассмотрения дела на компенсации, — старшему сыну погибшего Виталию Захарову.
 
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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