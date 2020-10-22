https://ria.ru/20201022/efremov-1580954030.html

Трое потерпевших по делу Ефремова не будут отзывать гражданские иски

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова пока не будут отзывать из суда гражданские иски к артисту, несмотря на полученную от него компенсацию морального... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:07

2020-10-22T11:07

2020-10-22T11:10

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Трое потерпевших по делу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> пока не будут отзывать из суда гражданские иски к артисту, несмотря на полученную от него компенсацию морального вреда, сообщил РИА Новости их представитель <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>.Накануне стало известно, что защитой Ефремова были перечислены трем потерпевшим по 1 миллиону рублей. До этого потерпевшие подали в Хамовнический суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> три иска к артисту на общую сумму 3 миллиона рублей, говорил ранее Добровинский.Сегодня Мосгорсуд продолжит рассматривать жалобы на приговор Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП.

https://ria.ru/20201020/efremov-1580626220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия