https://ria.ru/20201022/efremov-1580939875.html

Адвокат: родные Захарова выступили против смягчения наказания Ефремову

Потерпевшие по делу Михаила Ефремова по-прежнему против смягчения наказания артисту, несмотря на уплату им компенсации, заявил РИА Новости адвокат Александр... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T09:32

2020-10-22T09:32

2020-10-22T09:32

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Потерпевшие по делу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> по-прежнему против смягчения наказания артисту, несмотря на уплату им компенсации, заявил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>.Вчера трое потерпевших - вдова, брат и младший сын погибшего курьера <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a> - получили по 1 миллиону рублей компенсации от Ефремова. Добровинский в связи с этим отмечал, что отзовет иски к актеру на аналогичные суммы.Сегодня Мосгорсуд продолжит рассматривать жалобы на приговор Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП.

https://ria.ru/20201020/efremov-1580593083.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия