https://ria.ru/20201022/eda-1581008908.html

"Сбер" рассказал, сколько россиян экономят на еде

Доля россиян, стремящихся экономить на еде, в третьем квартале сократилась до 62%, достигнув минимума за последние шесть лет, сообщает "Сбер" по итогам... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:00

2020-10-22T15:00

2020-10-22T15:00

сбер

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Доля россиян, стремящихся экономить на еде, в третьем квартале сократилась до 62%, достигнув минимума за последние шесть лет, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_sber/" target="_blank">"Сбер"</a> по итогам исследования потребительских настроений россиян (так называемый "индекс Ивановых").В результате в чистом выражении индекс, отражающий переход на более дорогие продукты, достиг отметки минус 29% против минус 34% во втором квартале 2020 года.Аналитики отмечают, что после ослабления карантинных ограничений россияне стали чаще посещать магазины и реже покупать товары в больших объемах. В результате количество походов в магазин в третьем квартале увеличилось в среднем с 2,88 до 2,94 в неделю, а среднее количество посещаемых магазинов достигло 1,99 — самого высокого уровня со второго полугодия 2018 года.На фоне общего улучшения ситуации опасения россиян несколько ослабели. В числе главных поводов для беспокойства остается состояние здоровья: этот фактор отметили 61% респондентов (против 64% во втором квартале). Второй по значимости причиной для беспокойства остается безработица. При этом доля боящихся остаться без работы уменьшилась до 51% с 56% во втором квартале и 63% в мае этого года.

https://ria.ru/20201017/bednost-1580231706.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, россия, общество