https://ria.ru/20201022/eda-1581008908.html
"Сбер" рассказал, сколько россиян экономят на еде
Доля россиян, стремящихся экономить на еде, в третьем квартале сократилась до 62%, достигнув минимума за последние шесть лет, сообщает "Сбер" по итогам... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:00
2020-10-22T15:00
2020-10-22T15:00
сбер
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Доля россиян, стремящихся экономить на еде, в третьем квартале сократилась до 62%, достигнув минимума за последние шесть лет, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_sber/" target="_blank">"Сбер"</a> по итогам исследования потребительских настроений россиян (так называемый "индекс Ивановых").В результате в чистом выражении индекс, отражающий переход на более дорогие продукты, достиг отметки минус 29% против минус 34% во втором квартале 2020 года.Аналитики отмечают, что после ослабления карантинных ограничений россияне стали чаще посещать магазины и реже покупать товары в больших объемах. В результате количество походов в магазин в третьем квартале увеличилось в среднем с 2,88 до 2,94 в неделю, а среднее количество посещаемых магазинов достигло 1,99 — самого высокого уровня со второго полугодия 2018 года.На фоне общего улучшения ситуации опасения россиян несколько ослабели. В числе главных поводов для беспокойства остается состояние здоровья: этот фактор отметили 61% респондентов (против 64% во втором квартале). Второй по значимости причиной для беспокойства остается безработица. При этом доля боящихся остаться без работы уменьшилась до 51% с 56% во втором квартале и 63% в мае этого года.
https://ria.ru/20201017/bednost-1580231706.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбер, россия, общество
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Доля россиян, стремящихся экономить на еде, в третьем квартале сократилась до 62%, достигнув минимума за последние шесть лет, сообщает "Сбер"
по итогам исследования потребительских настроений россиян (так называемый "индекс Ивановых").
"Чувствительность к ценам снизилась, и потребители стали меньше экономить на продуктах питания: доля Ивановых, которые стремятся меньше тратить на еду, снизилась с 65% до 62% — самого низкого уровня за последние шесть лет", - сообщают аналитики.
В результате в чистом выражении индекс, отражающий переход на более дорогие продукты, достиг отметки минус 29% против минус 34% во втором квартале 2020 года.
Аналитики отмечают, что после ослабления карантинных ограничений россияне стали чаще посещать магазины и реже покупать товары в больших объемах. В результате количество походов в магазин в третьем квартале увеличилось в среднем с 2,88 до 2,94 в неделю, а среднее количество посещаемых магазинов достигло 1,99 — самого высокого уровня со второго полугодия 2018 года.
На фоне общего улучшения ситуации опасения россиян несколько ослабели. В числе главных поводов для беспокойства остается состояние здоровья: этот фактор отметили 61% респондентов (против 64% во втором квартале). Второй по значимости причиной для беспокойства остается безработица. При этом доля боящихся остаться без работы уменьшилась до 51% с 56% во втором квартале и 63% в мае этого года.