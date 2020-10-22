https://ria.ru/20201022/dtp-1580937866.html

В Воронежской области при ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Три человека погибли, трое доставлены в больницу в результате столкновения минивэна с грузовиком в Воронежской области, сообщает в четверг ГУМВД по региону. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T09:13

2020-10-22T09:13

2020-10-22T09:25

гумвд

воронежская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Три человека погибли, трое доставлены в больницу в результате столкновения минивэна с грузовиком в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщает в четверг <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по региону.Авария произошла около 6.00 мск на 93 километре автодороги "М4-Дон – Бутурлиновка – Калач".В результате ДТП, находившиеся в Toyota три человека погибли.Позднее количество пострадавших в результате столкновения минивэна с грузовиком в Воронежской области выросло до четырех человек, погибли трое, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб региона, состояние одного из пострадавших оценивается как очень тяжелое. У мужчины перелом таза и бедренных костей. Остальные пострадавшие - также мужчины.По факту ДТП полиция проводит проверку.

https://ria.ru/20201021/trolleybus-1580785841.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/dtp-1580629369.html

воронежская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, воронежская область, происшествия