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В Братске шесть человек пострадали при столкновении маршрутки и грузовика
Количество пострадавших в ДТП с маршрутным такси и грузовиком в Братске возросло до шести, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T07:53
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братск
иркутская область
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Количество пострадавших в ДТП с маршрутным такси и грузовиком в <a href="http://ria.ru/location_Bratsk/" target="_blank" data-auto="true">Братске</a> возросло до шести, сообщает ГУМВД по Иркутской области.Утром в четверг в Братске столкнулись маршрутное такси и грузовик, следовавшие в одном направлении из микрорайона Падунский в центр города. Сообщалось о четырех пострадавших. Всего в маршрутке находились 12 пассажиров.Уточняется, что все пострадавшие - пассажиры.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/dtp-1580629369.html
братск
иркутская область
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братск, иркутская область, происшествия

В Братске шесть человек пострадали при столкновении маршрутки и грузовика

07:53 22.10.2020 (обновлено: 09:01 22.10.2020)
 
© пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области На месте ДТП с участием маршрутного такси в Братске
На месте ДТП с участием маршрутного такси в Братске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с маршрутным такси и грузовиком в Братске возросло до шести, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Утром в четверг в Братске столкнулись маршрутное такси и грузовик, следовавшие в одном направлении из микрорайона Падунский в центр города. Сообщалось о четырех пострадавших. Всего в маршрутке находились 12 пассажиров.
"На настоящий момент 6 пострадавших, среди которых 5 мужчин в возрасте от 36 до 54 лет и 29-летняя женщина. Двое пострадавших госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все пострадавшие - пассажиры.
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БратскИркутская областьПроисшествия
 
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