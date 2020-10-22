https://ria.ru/20201022/dtp-1580931919.html

В Братске шесть человек пострадали при столкновении маршрутки и грузовика

Количество пострадавших в ДТП с маршрутным такси и грузовиком в Братске возросло до шести, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T07:53

2020-10-22T07:53

2020-10-22T09:01

братск

иркутская область

происшествия

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<strong>ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Количество пострадавших в ДТП с маршрутным такси и грузовиком в <a href="http://ria.ru/location_Bratsk/" target="_blank" data-auto="true">Братске</a> возросло до шести, сообщает ГУМВД по Иркутской области.Утром в четверг в Братске столкнулись маршрутное такси и грузовик, следовавшие в одном направлении из микрорайона Падунский в центр города. Сообщалось о четырех пострадавших. Всего в маршрутке находились 12 пассажиров.Уточняется, что все пострадавшие - пассажиры.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/dtp-1580629369.html

братск

иркутская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

братск, иркутская область, происшествия