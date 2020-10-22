https://ria.ru/20201022/dsnv-1581072725.html

Путин о предложении европейцев по ДОН: "Давайте не будем дурака валять"

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение европейцев, чтобы Россия одна осталась в Договоре по открытому небу (ДОН). РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:14

2020-10-22T19:14

2020-10-23T00:59

международный дискуссионный клуб "валдай"

договор по открытому небу

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> прокомментировал предложение европейцев, чтобы Россия одна осталась в <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_po_otkrytomu_nebu" target="_blank">Договоре по открытому небу</a> (ДОН)."Но на самом деле, я так понимаю, что и европейские партнеры <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, хотели бы, чтобы США остались в этом договоре и чтобы там ничего не разрушалось", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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Путин: "Давайте говорить по-честному друг с другом" Заседание дискусионного клуба Валдай, выступление Путина 2020-10-22T19:14 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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