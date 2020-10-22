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Путин о предложении европейцев по ДОН: "Давайте не будем дурака валять"
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение европейцев, чтобы Россия одна осталась в Договоре по открытому небу (ДОН). РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:14
2020-10-23T00:59
международный дискуссионный клуб "валдай"
договор по открытому небу
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> прокомментировал предложение европейцев, чтобы Россия одна осталась в <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_po_otkrytomu_nebu" target="_blank">Договоре по открытому небу</a> (ДОН)."Но на самом деле, я так понимаю, что и европейские партнеры <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, хотели бы, чтобы США остались в этом договоре и чтобы там ничего не разрушалось", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
россия
сша
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Путин: "Давайте говорить по-честному друг с другом"
Заседание дискусионного клуба Валдай, выступление Путина
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Путин о предложении европейцев по ДОН: "Давайте не будем дурака валять"
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение европейцев, чтобы Россия одна осталась в Договоре по открытому небу (ДОН).
2020-10-22T19:14
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Путин о предложении европейцев по ДОН: "Давайте не будем дурака валять"

19:14 22.10.2020 (обновлено: 00:59 23.10.2020)
 
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение европейцев, чтобы Россия одна осталась в Договоре по открытому небу (ДОН).
"Нам европейцы говорят, а пускай они выходят, а вы не выходите (из договора - ред.). Я говорю: здрасьте, вот кино хорошее. Вы же все члены НАТО, значит, вы будете летать, передавать американцам информацию, а мы не сможем этого делать, потому что мы останемся в этом договоре. Поэтому давайте-ка дурака не будем валять, давайте будем разговаривать по-честному друг с другом", - подчеркнул Путин.
"Но на самом деле, я так понимаю, что и европейские партнеры США, хотели бы, чтобы США остались в этом договоре и чтобы там ничего не разрушалось", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
 
Международный дискуссионный клуб "Валдай"Договор по открытому небуВыступление Путина на заседании Валдайского клубаРоссияВладимир ПутинСШАВ мире
 
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