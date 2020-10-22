Путин призвал подключить к ДСНВ все ядерные страны
18:57 22.10.2020 (обновлено: 19:52 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что если говорить о безопасности и подключении Китая к договору о СНВ, то надо не забывать и другие ядерные страны, например, Францию и Великобританию.
"Если добиваться привлечения Китая к этому процессу и подписанию, а почему это только Китай, а где другие ядерные державы? Где Франция, которая только что сообщила, что испытала очередную систему крылатые ракеты с подводной лодки, это тоже ядерная держава. Великобритания", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о подключении Китая к СНВ.
По его словам, есть и другие ядерные державы, которые официально как бы не признаны в качестве таковых, но весь мир знает, что у них ядерное оружие есть.
"Что же мы будем как страус: прятаться, в песок голову запрятать и делать вид, что мы не понимаем, что происходит. Нам нужны не шашечки на машине, а ехать нужно, поэтому нам безопасность нужно обеспечивать. Ну давайте тогда их тоже подключим. Давайте все это сделаем", - добавил российский лидер.
"Вопрос только в том, есть база хоть какая-то. Есть к чему стремиться? Есть ли пример, положительный пример для подражания в виде договоренностей с США и РФ, либо вообще ничего нет", - констатировал Путин.
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