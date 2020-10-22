Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201022/dsnv-1581069063.html
Путин призвал подключить к ДСНВ все ядерные страны
Президент РФ Владимир Путин считает, что если говорить о безопасности и подключении Китая к договору о СНВ, то надо не забывать и другие ядерные страны,... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:57
2020-10-22T19:52
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
договор снв-3
владимир путин
великобритания
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581079451_0:0:2827:1591_1400x0_80_0_0_5b463c4479161721da391efecf44a3c7.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> считает, что если говорить о безопасности и подключении Китая к договору о СНВ, то надо не забывать и другие ядерные страны, например, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>.По его словам, есть и другие ядерные державы, которые официально как бы не признаны в качестве таковых, но весь мир знает, что у них ядерное оружие есть."Вопрос только в том, есть база хоть какая-то. Есть к чему стремиться? Есть ли пример, положительный пример для подражания в виде договоренностей с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и РФ, либо вообще ничего нет", - констатировал Путин.
https://ria.ru/20201022/dsnv-1581072725.html
https://ria.ru/20201021/vooruzheniya-1580918219.html
россия
великобритания
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581079451_96:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_384a7b61f58a82bd33c976b529469b48.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, договор снв-3, владимир путин, великобритания, франция, в мире

Путин призвал подключить к ДСНВ все ядерные страны

18:57 22.10.2020 (обновлено: 19:52 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что если говорить о безопасности и подключении Китая к договору о СНВ, то надо не забывать и другие ядерные страны, например, Францию и Великобританию.

"Если добиваться привлечения Китая к этому процессу и подписанию, а почему это только Китай, а где другие ядерные державы? Где Франция, которая только что сообщила, что испытала очередную систему крылатые ракеты с подводной лодки, это тоже ядерная держава. Великобритания", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о подключении Китая к СНВ.

Путин: Давайте говорить по-честному друг с другом - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
Вчера, 19:14
Путин о предложении европейцев по ДОН: "Давайте не будем дурака валять"
По его словам, есть и другие ядерные державы, которые официально как бы не признаны в качестве таковых, но весь мир знает, что у них ядерное оружие есть.

"Что же мы будем как страус: прятаться, в песок голову запрятать и делать вид, что мы не понимаем, что происходит. Нам нужны не шашечки на машине, а ехать нужно, поэтому нам безопасность нужно обеспечивать. Ну давайте тогда их тоже подключим. Давайте все это сделаем", - добавил российский лидер.

"Вопрос только в том, есть база хоть какая-то. Есть к чему стремиться? Есть ли пример, положительный пример для подражания в виде договоренностей с США и РФ, либо вообще ничего нет", - констатировал Путин.
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 23:42
В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
 
Выступление Путина на заседании Валдайского клубаРоссияДоговор СНВ-3Владимир ПутинВеликобританияФранцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
23:51В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
23:48Песков рассказал о предстоящих контактах между Россией и США по ДСНВ
23:46В РПЦ назвали неординарным решение ЕСПЧ по делу "Петровы против России"
23:43МИД пригрозил США повышением "цены за проезд" в случае непродления ДСНВ
Лента новостейМолния