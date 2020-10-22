https://ria.ru/20201022/dsnv-1581069063.html

Путин призвал подключить к ДСНВ все ядерные страны

Президент РФ Владимир Путин считает, что если говорить о безопасности и подключении Китая к договору о СНВ, то надо не забывать и другие ядерные страны,... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:57

2020-10-22T18:57

2020-10-22T19:52

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

договор снв-3

владимир путин

великобритания

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> считает, что если говорить о безопасности и подключении Китая к договору о СНВ, то надо не забывать и другие ядерные страны, например, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>.По его словам, есть и другие ядерные державы, которые официально как бы не признаны в качестве таковых, но весь мир знает, что у них ядерное оружие есть."Вопрос только в том, есть база хоть какая-то. Есть к чему стремиться? Есть ли пример, положительный пример для подражания в виде договоренностей с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и РФ, либо вообще ничего нет", - констатировал Путин.

https://ria.ru/20201022/dsnv-1581072725.html

https://ria.ru/20201021/vooruzheniya-1580918219.html

россия

великобритания

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, договор снв-3, владимир путин, великобритания, франция, в мире