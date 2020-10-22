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Песков посетовал на низкий уровень доверия между мировыми лидерами
Доверие между мировыми лидерами на минимальном уровне, есть его дефицит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T23:14
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россия
дмитрий песков
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Доверие между мировыми лидерами на минимальном уровне, есть его дефицит, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Но то, что есть дефицит доверия, наверное, никто отрицать не будет", - добавил он.
https://ria.ru/20201022/putin-1581103631.html
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россия, дмитрий песков, в мире

Песков посетовал на низкий уровень доверия между мировыми лидерами

23:14 22.10.2020 (обновлено: 23:17 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Доверие между мировыми лидерами на минимальном уровне, есть его дефицит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Доверие, наверное, сейчас на минимальном уровне. Это определенно. И, конечно, это зависит от уровня и продвинутости двусторонних отношений нашего президента с его визави в других странах. С кем-то диалог получается более откровенный, более продуктивный, с кем-то нет", - сказал Песков в эфире Первого канала.

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"Но то, что есть дефицит доверия, наверное, никто отрицать не будет", - добавил он.
 
РоссияДмитрий ПесковВ мире
 
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