Песков посетовал на низкий уровень доверия между мировыми лидерами
23:14 22.10.2020 (обновлено: 23:17 22.10.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Доверие между мировыми лидерами на минимальном уровне, есть его дефицит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Доверие, наверное, сейчас на минимальном уровне. Это определенно. И, конечно, это зависит от уровня и продвинутости двусторонних отношений нашего президента с его визави в других странах. С кем-то диалог получается более откровенный, более продуктивный, с кем-то нет", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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"Но то, что есть дефицит доверия, наверное, никто отрицать не будет", - добавил он.