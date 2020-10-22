Песков посетовал на низкий уровень доверия между мировыми лидерами

"Доверие, наверное, сейчас на минимальном уровне. Это определенно. И, конечно, это зависит от уровня и продвинутости двусторонних отношений нашего президента с его визави в других странах. С кем-то диалог получается более откровенный, более продуктивный, с кем-то нет", - сказал Песков в эфире Первого канала.