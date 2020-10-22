https://ria.ru/20201022/doverie-1581057372.html

Путин призвал укреплять доверие в условиях гибридной конкуренции

Конкуренция сейчас носит гибридный характер, затрагивает все сферы, поэтому доверие надо укреплять повсеместно, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:11

2020-10-22T18:11

2020-10-22T19:48

выступление путина на заседании валдайского клуба

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Конкуренция сейчас носит гибридный характер, затрагивает все сферы, поэтому доверие надо укреплять повсеместно, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Конкуренция сейчас носит, как правило, гибридный характер, затрагивает все сферы, в том числе только формирующиеся. Поэтому и доверие требуется укреплять повсеместно", - сказал он.

https://ria.ru/20201022/putin-1581062727.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, владимир путин, в мире