https://ria.ru/20201022/doverie-1581057372.html
Путин призвал укреплять доверие в условиях гибридной конкуренции
Конкуренция сейчас носит гибридный характер, затрагивает все сферы, поэтому доверие надо укреплять повсеместно, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:11
2020-10-22T18:11
2020-10-22T19:48
выступление путина на заседании валдайского клуба
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Конкуренция сейчас носит гибридный характер, затрагивает все сферы, поэтому доверие надо укреплять повсеместно, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Конкуренция сейчас носит, как правило, гибридный характер, затрагивает все сферы, в том числе только формирующиеся. Поэтому и доверие требуется укреплять повсеместно", - сказал он.
https://ria.ru/20201022/putin-1581062727.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, владимир путин, в мире