В Омской области до конца года отремонтируют более 180 километров дорог
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиРемонт дороги
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 22 окт - РИА Новости. Более 180 километров дорог отремонтируют в Омской области до конца года, одну из трасс уже сдали раньше на год, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Завершен ремонт автомобильной дороги Марьяновка – Шербакуль. Ремонт выполнен с опережением контрактных сроков на один год. Этот участок был запланирован (к сдаче и ремонту - ред.) в следующем году. До конца года планируется отремонтировать еще более 180 километров автомобильных дорог", - сообщили в пресс-службе.
Ремонт трассы Марьяновка – Шербакуль, проводили на средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На этом участке подрядчики отфрезеровали старый асфальт, укрепили основание, уложили новое двухслойное покрытие и нанесли дорожную разметку. Также дорожники отремонтировали две остановки общественного транспорта, установили освещение пешеходных переходов и камеры фотовидеофиксации нарушений.
"Дорожные работы в Омской области в 2020 году ведутся опережающими темпами. По инициативе губернатора Александра Буркова на 2020 год был перенесен миллиард рублей, предусмотренный на 2021 год. Также региону выделен межбюджетный трансферт в размере 407 миллионов рублей", - отмечают в облправительстве.
За три года в регионе объем регионального дорожного фонда увеличился почти в два раза, что позволило отремонтировать более 720 километров дорог и построить более 174 километров новых дорог.