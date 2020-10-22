https://ria.ru/20201022/dorogi-1581062298.html

В Омской области до конца года отремонтируют более 180 километров дорог

Более 180 километров дорог отремонтируют в Омской области до конца года, одну из трасс уже сдали раньше на год, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:29

2020-10-22T18:29

2020-10-22T18:29

омская область

александр бурков

омская область

общество

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<strong>ОМСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Более 180 километров дорог отремонтируют в <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> до конца года, одну из трасс уже сдали раньше на год, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Ремонт трассы Марьяновка – Шербакуль, проводили на средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На этом участке подрядчики отфрезеровали старый асфальт, укрепили основание, уложили новое двухслойное покрытие и нанесли дорожную разметку. Также дорожники отремонтировали две остановки общественного транспорта, установили освещение пешеходных переходов и камеры фотовидеофиксации нарушений."Дорожные работы в Омской области в 2020 году ведутся опережающими темпами. По инициативе губернатора <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Буркова</a> на 2020 год был перенесен миллиард рублей, предусмотренный на 2021 год. Также региону выделен межбюджетный трансферт в размере 407 миллионов рублей", - отмечают в облправительстве.За три года в регионе объем регионального дорожного фонда увеличился почти в два раза, что позволило отремонтировать более 720 километров дорог и построить более 174 километров новых дорог.

https://ria.ru/20201022/reabilitatsiya-1581047309.html

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бурков, омская область, общество