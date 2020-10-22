Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области
Омская область
https://ria.ru/20201022/dorogi-1581062298.html
В Омской области до конца года отремонтируют более 180 километров дорог
Более 180 километров дорог отремонтируют в Омской области до конца года, одну из трасс уже сдали раньше на год, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:29
2020-10-22T18:29
омская область
александр бурков
омская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155791/06/1557910632_0:210:961:751_1400x0_80_0_0_8a198903acb12b65c653c83fdad1c458.jpg
<strong>ОМСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Более 180 километров дорог отремонтируют в <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> до конца года, одну из трасс уже сдали раньше на год, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Ремонт трассы Марьяновка – Шербакуль, проводили на средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На этом участке подрядчики отфрезеровали старый асфальт, укрепили основание, уложили новое двухслойное покрытие и нанесли дорожную разметку. Также дорожники отремонтировали две остановки общественного транспорта, установили освещение пешеходных переходов и камеры фотовидеофиксации нарушений."Дорожные работы в Омской области в 2020 году ведутся опережающими темпами. По инициативе губернатора <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Буркова</a> на 2020 год был перенесен миллиард рублей, предусмотренный на 2021 год. Также региону выделен межбюджетный трансферт в размере 407 миллионов рублей", - отмечают в облправительстве.За три года в регионе объем регионального дорожного фонда увеличился почти в два раза, что позволило отремонтировать более 720 километров дорог и построить более 174 километров новых дорог.
https://ria.ru/20201022/reabilitatsiya-1581047309.html
омская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155791/06/1557910632_0:120:961:841_1400x0_80_0_0_630e8f8e8e521c79c8b7a3154d3837ed.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бурков, омская область, общество

В Омской области до конца года отремонтируют более 180 километров дорог

18:29 22.10.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 22 окт - РИА Новости. Более 180 километров дорог отремонтируют в Омской области до конца года, одну из трасс уже сдали раньше на год, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Завершен ремонт автомобильной дороги Марьяновка – Шербакуль. Ремонт выполнен с опережением контрактных сроков на один год. Этот участок был запланирован (к сдаче и ремонту - ред.) в следующем году. До конца года планируется отремонтировать еще более 180 километров автомобильных дорог", - сообщили в пресс-службе.
Ремонт трассы Марьяновка – Шербакуль, проводили на средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На этом участке подрядчики отфрезеровали старый асфальт, укрепили основание, уложили новое двухслойное покрытие и нанесли дорожную разметку. Также дорожники отремонтировали две остановки общественного транспорта, установили освещение пешеходных переходов и камеры фотовидеофиксации нарушений.
"Дорожные работы в Омской области в 2020 году ведутся опережающими темпами. По инициативе губернатора Александра Буркова на 2020 год был перенесен миллиард рублей, предусмотренный на 2021 год. Также региону выделен межбюджетный трансферт в размере 407 миллионов рублей", - отмечают в облправительстве.
За три года в регионе объем регионального дорожного фонда увеличился почти в два раза, что позволило отремонтировать более 720 километров дорог и построить более 174 километров новых дорог.
Медицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
17:38Распространение нового коронавируса
В Омской области начнут проводить зарядку для реабилитации после COVID-19
 
Омская областьАлександр БурковОмская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
23:51В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
23:48Песков рассказал о предстоящих контактах между Россией и США по ДСНВ
23:46В РПЦ назвали неординарным решение ЕСПЧ по делу "Петровы против России"
23:43МИД пригрозил США повышением "цены за проезд" в случае непродления ДСНВ
Лента новостейМолния