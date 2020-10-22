https://ria.ru/20201022/dorogi-1581008795.html

Госдума поддержала проект о штрафах для "зайцев" на платных дорогах

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа до 5,5 тысяч рублей за неуплату проезда по платной... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:59

2020-10-22T14:59

2020-10-22T15:00

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авто

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Государственная Дума</a> на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа до 5,5 тысяч рублей за неуплату проезда по платной автодороге.Законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьей 12.21.4 "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог".Согласно инициативе, неоплата проезда по платным автомобильным дорогам для водителя и владельца легкового транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, будет грозить штрафом в размере 2,5 тысяч рублей, для водителей и собственников грузового автотранспорта или автобуса, принадлежащего иностранному перевозчику, штраф составит 5,5 тысяч рублей.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, госдума рф