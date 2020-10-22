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Госдума поддержала проект о штрафах для "зайцев" на платных дорогах
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа до 5,5 тысяч рублей за неуплату проезда по платной... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:59
2020-10-22T14:59
2020-10-22T15:00
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Государственная Дума</a> на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа до 5,5 тысяч рублей за неуплату проезда по платной автодороге.Законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьей 12.21.4 "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог".Согласно инициативе, неоплата проезда по платным автомобильным дорогам для водителя и владельца легкового транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, будет грозить штрафом в размере 2,5 тысяч рублей, для водителей и собственников грузового автотранспорта или автобуса, принадлежащего иностранному перевозчику, штраф составит 5,5 тысяч рублей.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, авто, госдума рф
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Государственная Дума
на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа до 5,5 тысяч рублей за неуплату проезда по платной автодороге.
Законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьей 12.21.4 "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог".
"Принятие законопроекта будет способствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы на платных автомобильных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог в РФ", - отмечается в пояснительной записке.
Согласно инициативе, неоплата проезда по платным автомобильным дорогам для водителя и владельца легкового транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, будет грозить штрафом в размере 2,5 тысяч рублей, для водителей и собственников грузового автотранспорта или автобуса, принадлежащего иностранному перевозчику, штраф составит 5,5 тысяч рублей.