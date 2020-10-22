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В Самарской области женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном жилом доме в Самарской области, еще один ребенок госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T09:16
2020-10-22T09:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
сызрань
происшествия
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<strong>САМАРА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>, еще один ребенок госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о возгорании в частном жилом доме в Шигонском районе поступило 21 октября в 23.42 (22.42 мск). В 04.40 (03.40 мск) 22 октября пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров.По информации <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, пострадавшая девочка госпитализирована в Сызранскую городскую больницу №2. Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления, уточнили в ведомстве.В пресс-службе СУСК по Самарской области добавили, что по факту пожара следственным отделом по городу <a href="http://ria.ru/location_Syzran/" target="_blank" data-auto="true">Сызрань</a> начата доследственная проверка, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническое исследования.
https://ria.ru/20201022/pozhar-1580933619.html
самарская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, сызрань, происшествия

В Самарской области женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме

09:16 22.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном жилом доме в Самарской области, еще один ребенок госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в частном жилом доме в Шигонском районе поступило 21 октября в 23.42 (22.42 мск). В 04.40 (03.40 мск) 22 октября пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров.
"В результате пожара погибли два человека, в том числе один ребенок (женщина 1975 года рождения, мальчик 2017 года рождения), пострадала девочка 2007 года рождения", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, пострадавшая девочка госпитализирована в Сызранскую городскую больницу №2. Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления, уточнили в ведомстве.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
08:13
Более 30 человек эвакуировали из-за пожара в ярославской гимназии
В пресс-службе СУСК по Самарской области добавили, что по факту пожара следственным отделом по городу Сызрань начата доследственная проверка, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническое исследования.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Самарская областьСызраньПроисшествия
 
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