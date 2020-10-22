https://ria.ru/20201022/dom-1580938259.html

В Самарской области женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме

Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном жилом доме в Самарской области, еще один ребенок госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T09:16

2020-10-22T09:16

2020-10-22T09:16

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарская область

сызрань

происшествия

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<strong>САМАРА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>, еще один ребенок госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о возгорании в частном жилом доме в Шигонском районе поступило 21 октября в 23.42 (22.42 мск). В 04.40 (03.40 мск) 22 октября пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров.По информации <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, пострадавшая девочка госпитализирована в Сызранскую городскую больницу №2. Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления, уточнили в ведомстве.В пресс-службе СУСК по Самарской области добавили, что по факту пожара следственным отделом по городу <a href="http://ria.ru/location_Syzran/" target="_blank" data-auto="true">Сызрань</a> начата доследственная проверка, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническое исследования.

https://ria.ru/20201022/pozhar-1580933619.html

самарская область

сызрань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, сызрань, происшествия