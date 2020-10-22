https://ria.ru/20201022/dni-1580988536.html
Голикова назвала способ избежать нерабочих дней
Россия могла бы избежать введения режима нерабочих дней, если бы имела полгода или год на подготовку к пандемии, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:30
2020-10-22T13:30
2020-10-22T13:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565243152_0:211:2891:1837_1400x0_80_0_0_4ddf165ae43e6f4db3da9c05da70a09c.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Россия могла бы избежать введения режима нерабочих дней, если бы имела полгода или год на подготовку к пандемии, считает вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.Голикова уточнила, что, скорее всего, какие-то ограничения пришлось бы вводить, но это была бы "не полная остановка, которую пришлось делать на протяжении 40–45 дней, определенных как нерабочие дни".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/areplivir-1580973985.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565243152_81:0:2810:2047_1400x0_80_0_0_6bb8ae031f04e4c0303031bb2a98a3eb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, татьяна голикова, общество