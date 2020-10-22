https://ria.ru/20201022/dni-1580988536.html

Голикова назвала способ избежать нерабочих дней

Россия могла бы избежать введения режима нерабочих дней, если бы имела полгода или год на подготовку к пандемии, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:30

2020-10-22T13:30

2020-10-22T13:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Россия могла бы избежать введения режима нерабочих дней, если бы имела полгода или год на подготовку к пандемии, считает вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.Голикова уточнила, что, скорее всего, какие-то ограничения пришлось бы вводить, но это была бы "не полная остановка, которую пришлось делать на протяжении 40–45 дней, определенных как нерабочие дни".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/areplivir-1580973985.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, татьяна голикова, общество