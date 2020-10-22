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Голикова назвала способ избежать нерабочих дней
Россия могла бы избежать введения режима нерабочих дней, если бы имела полгода или год на подготовку к пандемии, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:30
2020-10-22T13:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Россия могла бы избежать введения режима нерабочих дней, если бы имела полгода или год на подготовку к пандемии, считает вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.Голикова уточнила, что, скорее всего, какие-то ограничения пришлось бы вводить, но это была бы "не полная остановка, которую пришлось делать на протяжении 40–45 дней, определенных как нерабочие дни".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, татьяна голикова, общество

Голикова назвала способ избежать нерабочих дней

13:30 22.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Россия могла бы избежать введения режима нерабочих дней, если бы имела полгода или год на подготовку к пандемии, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Наверное, если бы у нас было полгода или год, не пришлось бы все останавливать и применять самоизоляцию. Это, наверное, один из серьезных уроков, которые мы бы извлекли", - сказала Голикова в интервью, опубликованном в исследовании "Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России". Оно размещено на сайте РАНХиГС.
Голикова уточнила, что, скорее всего, какие-то ограничения пришлось бы вводить, но это была бы "не полная остановка, которую пришлось делать на протяжении 40–45 дней, определенных как нерабочие дни".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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