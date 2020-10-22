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В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
Кто бы ни победил на президентских выборах в США, они не могут сейчас уйти от русофобства, но в двусторонних отношениях есть общие темы, в том числе контроль... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T23:58
2020-10-22T23:58
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Кто бы ни победил на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, они не могут сейчас уйти от русофобства, но в двусторонних отношениях есть общие темы, в том числе контроль над вооружениями, и Россия открыта для такого диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он отметил, что в США сложился двухпартийный консенсус в вопросе отношения к России, и это усложняет ситуацию в плане перспектив ее улучшения. "Потому что кто бы ни победил, сейчас они просто не могут уйти в сторону от этого русофобства", - заявил Песков в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>."Но в то же время, как мне показалось, <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> отчетливо показывает: насильно мил не будешь; вы можете относиться к нам, как хотите, но есть определенные темы, которые в наших с вами интересах и в интересах всего земного шара. Давайте заниматься контролем над вооружениями, есть движение", - продолжил пресс-секретарь президента.Одной из таких общих тем он назвал и сотрудничество в сфере информационной безопасности. "Вы все время кричите, что русские вас атакуют в киберпространстве, - давайте об этом говорить", - предложил представитель Кремля.Он подчеркнул, что российская сторона хотела бы выслушать существующие у США претензии и понять, на чем они зиждутся. "И мы хотим ответить вам - так, чтобы вы поняли нашу позицию. И в этом плане Путин открыт для диалога. Вот, как мне кажется, как он на это смотрит", - добавил Песков.
https://ria.ru/20201022/informatsiya-1580925127.html
https://ria.ru/20201020/konkurentsiya-1580730184.html
россия
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США

23:58 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Кто бы ни победил на президентских выборах в США, они не могут сейчас уйти от русофобства, но в двусторонних отношениях есть общие темы, в том числе контроль над вооружениями, и Россия открыта для такого диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в США сложился двухпартийный консенсус в вопросе отношения к России, и это усложняет ситуацию в плане перспектив ее улучшения. "Потому что кто бы ни победил, сейчас они просто не могут уйти в сторону от этого русофобства", - заявил Песков в эфире Первого канала.
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"Но в то же время, как мне показалось, Путин отчетливо показывает: насильно мил не будешь; вы можете относиться к нам, как хотите, но есть определенные темы, которые в наших с вами интересах и в интересах всего земного шара. Давайте заниматься контролем над вооружениями, есть движение", - продолжил пресс-секретарь президента.
Одной из таких общих тем он назвал и сотрудничество в сфере информационной безопасности. "Вы все время кричите, что русские вас атакуют в киберпространстве, - давайте об этом говорить", - предложил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что российская сторона хотела бы выслушать существующие у США претензии и понять, на чем они зиждутся. "И мы хотим ответить вам - так, чтобы вы поняли нашу позицию. И в этом плане Путин открыт для диалога. Вот, как мне кажется, как он на это смотрит", - добавил Песков.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
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