https://ria.ru/20201022/dialog-1581108308.html

В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США

Кто бы ни победил на президентских выборах в США, они не могут сейчас уйти от русофобства, но в двусторонних отношениях есть общие темы, в том числе контроль... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T23:58

2020-10-22T23:58

2020-10-22T23:58

россия

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_0:148:2908:1784_1400x0_80_0_0_d3442eff4fbe9ccd088d7c105b43a952.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Кто бы ни победил на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, они не могут сейчас уйти от русофобства, но в двусторонних отношениях есть общие темы, в том числе контроль над вооружениями, и Россия открыта для такого диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он отметил, что в США сложился двухпартийный консенсус в вопросе отношения к России, и это усложняет ситуацию в плане перспектив ее улучшения. "Потому что кто бы ни победил, сейчас они просто не могут уйти в сторону от этого русофобства", - заявил Песков в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>."Но в то же время, как мне показалось, <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> отчетливо показывает: насильно мил не будешь; вы можете относиться к нам, как хотите, но есть определенные темы, которые в наших с вами интересах и в интересах всего земного шара. Давайте заниматься контролем над вооружениями, есть движение", - продолжил пресс-секретарь президента.Одной из таких общих тем он назвал и сотрудничество в сфере информационной безопасности. "Вы все время кричите, что русские вас атакуют в киберпространстве, - давайте об этом говорить", - предложил представитель Кремля.Он подчеркнул, что российская сторона хотела бы выслушать существующие у США претензии и понять, на чем они зиждутся. "И мы хотим ответить вам - так, чтобы вы поняли нашу позицию. И в этом плане Путин открыт для диалога. Вот, как мне кажется, как он на это смотрит", - добавил Песков.

https://ria.ru/20201022/informatsiya-1580925127.html

https://ria.ru/20201020/konkurentsiya-1580730184.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире