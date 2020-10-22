https://ria.ru/20201022/deti-1581034318.html
В Златоусте учительница снимала детей на видео и называла их спиногрызами
В городе Златоусте (Челябинская область) учительницу начальных классов уволили из школы за неподобающее поведение в соцсети, сообщили РИА Новости в городской... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:47
2020-10-22T16:47
2020-10-22T17:57
златоуст
челябинская область
общество
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт — РИА Новости.</strong> В городе <a href="http://ria.ru/location_Zlatoust/" target="_blank" data-auto="true">Златоусте</a> (<a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинская область</a>) учительницу начальных классов уволили из школы за неподобающее поведение в соцсети, сообщили РИА Новости в городской администрации.Как написал один из местных Telegram-каналов, молодая учительница школы №9 опубликовала видео со школьных уроков с подписью: "Залипаем со спиногрызами". Кроме того, она публиковала песни с нецензурным текстом.Он назвал такое поведение неподобающим для учителя.В городской администрации пояснили, что, по словам женщины, видео и фото выкладывала в соцсетях не она, а ее друг, с которым они поссорились.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/uchitel-1580886470.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
златоуст, челябинская область, общество