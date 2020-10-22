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В Златоусте учительница снимала детей на видео и называла их спиногрызами
В городе Златоусте (Челябинская область) учительницу начальных классов уволили из школы за неподобающее поведение в соцсети, сообщили РИА Новости в городской... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:47
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златоуст
челябинская область
общество
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт — РИА Новости.</strong> В городе <a href="http://ria.ru/location_Zlatoust/" target="_blank" data-auto="true">Златоусте</a> (<a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинская область</a>) учительницу начальных классов уволили из школы за неподобающее поведение в соцсети, сообщили РИА Новости в городской администрации.Как написал один из местных Telegram-каналов, молодая учительница школы №9 опубликовала видео со школьных уроков с подписью: "Залипаем со спиногрызами". Кроме того, она публиковала песни с нецензурным текстом.Он назвал такое поведение неподобающим для учителя.В городской администрации пояснили, что, по словам женщины, видео и фото выкладывала в соцсетях не она, а ее друг, с которым они поссорились.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/uchitel-1580886470.html
златоуст
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златоуст, челябинская область, общество

В Златоусте учительница снимала детей на видео и называла их спиногрызами

16:47 22.10.2020 (обновлено: 17:57 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкСредняя школа поселка Мурмаши Мурманской области закрыта на карантин
Средняя школа поселка Мурмаши Мурманской области закрыта на карантин - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт — РИА Новости. В городе Златоусте (Челябинская область) учительницу начальных классов уволили из школы за неподобающее поведение в соцсети, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Как написал один из местных Telegram-каналов, молодая учительница школы №9 опубликовала видео со школьных уроков с подписью: "Залипаем со спиногрызами". Кроме того, она публиковала песни с нецензурным текстом.

"Действительно, такое было. Данный учитель — педагог начальных классов школы №9. Она начала работу в школе в августе 2020 года. После случившегося учитель уволена, приказ об увольнении подписан 22 октября", — сказал собеседник агентства.

Он назвал такое поведение неподобающим для учителя.
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В городской администрации пояснили, что, по словам женщины, видео и фото выкладывала в соцсетях не она, а ее друг, с которым они поссорились.
 
ЗлатоустЧелябинская областьОбщество
 
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