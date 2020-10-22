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Более 70 процентов бюджета Пермского края направят на соцсферу
Более 70% бюджета Пермского края на 2021-2023 годы будет направлено на исполнение социальных обязательств, сообщается на сайте губернатора и правительства... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:41
2020-10-22T14:41
дмитрий махонин
пермский край
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<strong>ПЕРМЬ, 22 окт – РИА Новости</strong>. Более 70% бюджета Пермского края на 2021-2023 годы будет направлено на исполнение социальных обязательств, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг глава Пермского края <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin" target="_blank">Дмитрий Махонин</a> на пленарном заседании Законодательного собрания региона представил основные параметры и приоритеты проекта бюджета Пермского края на ближайшие три года."Мы сохраняем социальные обязательства, которые приняли на себя. Более 70% бюджета будет направлено на это", – цитирует Махонина пресс-служба губернатора.По словам главы края, регион сохранит бюджет развития – 25% финансирования будет направлено на реализацию инвестиционных планов. "В том числе, многие проекты планируется реализовать к 300-летию краевой столицы. По некоторым направлениям мы не просто сохраняем заложенные объемы финансирования, но и увеличиваем", - уточнил Махонин.Как отметил губернатор, при разработке проекта бюджета на 2021-2023 годы краевые власти исходили из нескольких ключевых принципов: сохранение социальных обязательств, доли бюджета развития, развитие государственно-частного партнерства для снижения нагрузки на бюджет, реализация значимых для региона проектов, в том числе соцобъектов, а также взвешенная долговая политика.По данным пресс-службы губернатора, в Пермском крае реализуются около ста концессионных соглашений, большая часть из них – в сфере ЖКХ. По итогам 2019 года регион находится на 5 месте в России по использованию инструментов ГЧП.После обсуждения представленного губернатором проекта бюджета на трехлетний период депутаты Заксобрания края приняли его в первом чтении.
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дмитрий махонин, пермский край

Более 70 процентов бюджета Пермского края направят на соцсферу

14:41 22.10.2020
 
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 22 окт – РИА Новости. Более 70% бюджета Пермского края на 2021-2023 годы будет направлено на исполнение социальных обязательств, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В четверг глава Пермского края Дмитрий Махонин на пленарном заседании Законодательного собрания региона представил основные параметры и приоритеты проекта бюджета Пермского края на ближайшие три года.
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"Мы сохраняем социальные обязательства, которые приняли на себя. Более 70% бюджета будет направлено на это", – цитирует Махонина пресс-служба губернатора.
По словам главы края, регион сохранит бюджет развития – 25% финансирования будет направлено на реализацию инвестиционных планов. "В том числе, многие проекты планируется реализовать к 300-летию краевой столицы. По некоторым направлениям мы не просто сохраняем заложенные объемы финансирования, но и увеличиваем", - уточнил Махонин.
Как отметил губернатор, при разработке проекта бюджета на 2021-2023 годы краевые власти исходили из нескольких ключевых принципов: сохранение социальных обязательств, доли бюджета развития, развитие государственно-частного партнерства для снижения нагрузки на бюджет, реализация значимых для региона проектов, в том числе соцобъектов, а также взвешенная долговая политика.
"Цели планируется достичь за счет взвешенной долговой политики, развития государственно-частного партнерства, концессионных соглашений", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора, в Пермском крае реализуются около ста концессионных соглашений, большая часть из них – в сфере ЖКХ. По итогам 2019 года регион находится на 5 месте в России по использованию инструментов ГЧП.
После обсуждения представленного губернатором проекта бюджета на трехлетний период депутаты Заксобрания края приняли его в первом чтении.
 
Дмитрий МахонинПермский край
 
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