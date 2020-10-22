СК подтвердил новое задержание бизнесмена Анатолия Быкова
17:55 22.10.2020 (обновлено: 21:52 22.10.2020)
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следственный комитет России подтвердил новое задержание бизнесмена Анатолия Быкова, это произошло в рамках расследования уголовного дела об организации убийства по найму, сообщается на сайте ведомства.
Ранее адвокат Алексей Прохоров сообщил РИА Новости, что отпущенный судом из СИЗО под домашний арест Быков снова задержан и доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) краевого главка МВД в Красноярске по делу об убийстве бизнесмена Андрея Неколова.
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В четверг краевой суд изменил решение суда первой инстанции об аресте и содержании Быкова в СИЗО до 6 декабря и отправил его под домашний арест с ограничениями. Со слов адвоката, Быков не вышел из СИЗО, а был вывезен правоохранителями в неизвестном направлении. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что новое задержание не связано с делом, по которому суд изменил меру пресечения, а касается другого дела об убийстве из начала 2000 годов.
"Двадцать второго октября Анатолий Быков задержан в рамках расследования другого уголовного дела, ранее возбужденного в отношении него по ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, так как Быков хорошо знаком с ключевым свидетелем по уголовному делу и может оказать на него воздействие, а также в случае нахождения на свободе скрыться от органов следствия и суда", - говорится в сообщении.
По версии следствия, летом 2004 года в поселке Удачный Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов. Киллер согласился и стал следить за потерпевшим. В результате утром 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву исполнитель не менее четырех раз выстрелил в мужчину. Как добавили в СК, после убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения.
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