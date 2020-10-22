https://ria.ru/20201022/bykov-1581052521.html

СК подтвердил новое задержание бизнесмена Анатолия Быкова

Следственный комитет России подтвердил новое задержание бизнесмена Анатолия Быкова, это произошло в рамках расследования уголовного дела об организации убийства РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:55

2020-10-22T17:55

2020-10-22T21:52

анатолий быков

следственный комитет россии (ск рф)

красноярск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Следственный комитет России подтвердил новое задержание бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bykov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Быкова</a>, это произошло в рамках расследования уголовного дела об организации убийства по найму, сообщается на сайте ведомства.Ранее адвокат Алексей Прохоров сообщил РИА Новости, что отпущенный судом из СИЗО под домашний арест Быков снова задержан и доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) краевого главка МВД в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a> по делу об убийстве бизнесмена Андрея Неколова.В четверг краевой суд изменил решение суда первой инстанции об аресте и содержании Быкова в СИЗО до 6 декабря и отправил его под домашний арест с ограничениями. Со слов адвоката, Быков не вышел из СИЗО, а был вывезен правоохранителями в неизвестном направлении. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что новое задержание не связано с делом, по которому суд изменил меру пресечения, а касается другого дела об убийстве из начала 2000 годов."Двадцать второго октября Анатолий Быков задержан в рамках расследования другого уголовного дела, ранее возбужденного в отношении него по ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, так как Быков хорошо знаком с ключевым свидетелем по уголовному делу и может оказать на него воздействие, а также в случае нахождения на свободе скрыться от органов следствия и суда", - говорится в сообщении.По версии следствия, летом 2004 года в поселке Удачный Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов. Киллер согласился и стал следить за потерпевшим. В результате утром 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву исполнитель не менее четырех раз выстрелил в мужчину. Как добавили в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, после убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения.

https://ria.ru/20200930/kriminal-1577987958.html

https://ria.ru/20200921/kriminal-1577529716.html

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры ареста Анатолия Быкова СК публикует видео нового ареста Быкова 2020-10-22T17:55 true PT0M35S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий быков, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия