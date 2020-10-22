https://ria.ru/20201022/bykov-1581041584.html

Адвокат заявил о новом задержании бизнесмена Быкова

Бизнесмен и политик Анатолий Быков, отпущенный судом из СИЗО под домашний арест, снова задержан и доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) краевого... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:17

2020-10-22T17:17

2020-10-22T17:42

задержание анатолия быкова

анатолий быков

красноярский край

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Бизнесмен и политик <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bykov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Быков</a>, отпущенный судом из СИЗО под домашний арест, снова задержан и доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) краевого главка МВД в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a> по делу об убийстве бизнесмена Андрея Неколова, сообщил РИА Новости адвокат Быкова Алексей Прохоров.В четверг краевой суд изменил решение суда первой инстанции об аресте и содержании Быкова в СИЗО до 6 декабря и отправил его под домашний арест с ограничениями. Со слов адвоката, Быков не вышел из СИЗО, а был вывезен правоохранителями в неизвестном направлении. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что новое задержание не связано с делом, по которому суд изменил меру пресечения, а касается другого дела об убийстве из начала 2000 годов."Сообщили, что он (Быков) задержан по подозрению по (делу об) убийстве Андрея Неколова и доставлен в ИВС ГУВД по Красноярскому краю", - сказал собеседник агентства.Об уголовном деле по Неколову (исполнительном директоре ООО "ВостокСибстрой", занимавшейся переработкой мусора) в отношении Быкова <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ сообщил в конце августа. По версии следствия, летом 2004 года он приказал убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов за 50 тысяч долларов. В январе 2005-го киллер застрелил бизнесмена из пистолета ТТ, однако получил от Быкова лишь 10 тысяч долларов.Как сообщали СМИ, 41-летнего Неколова с огнестрельным ранением в голову нашли 18 января 2005 года в Центральном районе Красноярска. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.Быкова, бизнесмена с криминальным прошлым, 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. Также красноярские следователи проверяют его на причастность к подстрекательству к убийству в 2004 году.

https://ria.ru/20200929/kriminal-1577925327.html

https://ria.ru/20200921/kriminal-1577529716.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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