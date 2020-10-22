Отпущенного под домашний арест Быкова увезли в неизвестном направлении
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПредприниматель, депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков
КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов увезли из СИЗО в неизвестном направлении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, арестованного по обвинению в нескольких преступлениях и отпущенного судом под домашний арест, сообщил журналистам адвокат Быкова Алексей Прохоров, предположив, что Быкова доставят в ИВС (изолятор временного содержания).
В четверг краевой суд изменил решение суда первой инстанции об аресте и содержании Быкова в СИЗО до 6 декабря и отправил его под домашний арест с ограничениями.
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"Сейчас моего доверителя задержали при наличии у него адвоката, лишили его права с момента фактического задержания, сейчас его увезли в неизвестном направлении сотрудники правоохранительных органов, вероятно, через некоторое время мне сообщат, что ваш доверитель задержан, вам бы вот надо прийти в ИВС или на Карла Маркса 122 для проведения следственных действий или для ознакомления", - сказал Прохоров.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, ситуация не связана с тем делом, по которому суд отправил Быкова под домашний арест. "Это связано с другим делом из начала 2000-х годов", - сказал собеседник агентства.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. Также красноярские следователи проверяют его на причастность к подстрекательству к убийству в 2004 году.