https://ria.ru/20201022/bykov-1581031658.html

Отпущенного под домашний арест Быкова увезли в неизвестном направлении

Сотрудники правоохранительных органов увезли из СИЗО в неизвестном направлении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, арестованного по обвинению в нескольких... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:36

2020-10-22T16:36

2020-10-22T16:36

анатолий быков

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов увезли из СИЗО в неизвестном направлении бизнесмена и политика <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bykov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Быкова</a>, арестованного по обвинению в нескольких преступлениях и отпущенного судом под домашний арест, сообщил журналистам адвокат Быкова Алексей Прохоров, предположив, что Быкова доставят в ИВС (изолятор временного содержания).В четверг краевой суд изменил решение суда первой инстанции об аресте и содержании Быкова в СИЗО до 6 декабря и отправил его под домашний арест с ограничениями.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, ситуация не связана с тем делом, по которому суд отправил Быкова под домашний арест. "Это связано с другим делом из начала 2000-х годов", - сказал собеседник агентства.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. Также красноярские следователи проверяют его на причастность к подстрекательству к убийству в 2004 году.

https://ria.ru/20200930/kriminal-1577987958.html

https://ria.ru/20200615/1572950703.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий быков, происшествия