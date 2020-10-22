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https://ria.ru/20201022/bykov-1580971938.html
Бизнесмену Быкову изменили меру пресечения
Красноярский краевой суд выпустил из СИЗО под домашний арест бизнесмена и политика Анатолия Быкова, арестованного по обвинению в убийствах и других... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:22
2020-10-22T15:07
задержание анатолия быкова
анатолий быков
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Krasnojarskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Красноярский краевой суд</a> выпустил из СИЗО под домашний арест бизнесмена и политика <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bykov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Быкова</a>, арестованного по обвинению в убийствах и других преступлениях, сообщили РИА Новости в четверг в краевом суде."Суд рассмотрел апелляцию на решение Железнодорожного суда и принял решение избрать мерой пресечения домашний арест до 6 декабря", - сказала собеседница агентства.На сайте крайсуда отмечается, что Быкову запрещено пользоваться интернетом, почтой и выходить из дому."Запреты обвиняемому суд установил следующие: не выходить за пределы применения домашнего ареста, за исключением случаев, угрожающих жизни и здоровью обвиняемого; запретить обвиняемому общение с посторонними лицами, за исключением близких родственников и адвокатов... запретить телефонную связь для связи с посторонними лицами, за исключением близких родственников, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов и органов уголовной инспекции, вызова скорой помощи, аварийно-спасательных служб в случае чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году.В отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. Также красноярские следователи проверяют его на причастность к подстрекательству к убийству в 2004 году.
https://ria.ru/20200507/1571102068.html
https://ria.ru/20200508/1571131441.html
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задержание анатолия быкова, анатолий быков, красноярск, происшествия

Бизнесмену Быкову изменили меру пресечения

12:22 22.10.2020 (обновлено: 15:07 22.10.2020)
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Красноярский краевой суд выпустил из СИЗО под домашний арест бизнесмена и политика Анатолия Быкова, арестованного по обвинению в убийствах и других преступлениях, сообщили РИА Новости в четверг в краевом суде.
"Суд рассмотрел апелляцию на решение Железнодорожного суда и принял решение избрать мерой пресечения домашний арест до 6 декабря", - сказала собеседница агентства.
На сайте крайсуда отмечается, что Быкову запрещено пользоваться интернетом, почтой и выходить из дому.
"Запреты обвиняемому суд установил следующие: не выходить за пределы применения домашнего ареста, за исключением случаев, угрожающих жизни и здоровью обвиняемого; запретить обвиняемому общение с посторонними лицами, за исключением близких родственников и адвокатов... запретить телефонную связь для связи с посторонними лицами, за исключением близких родственников, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов и органов уголовной инспекции, вызова скорой помощи, аварийно-спасательных служб в случае чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
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Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году.
В отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. Также красноярские следователи проверяют его на причастность к подстрекательству к убийству в 2004 году.
Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 08.05.2020
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Задержание Анатолия БыковаАнатолий БыковКрасноярскПроисшествия
 
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