https://ria.ru/20201022/bunin-1580957507.html
Google выпустил дудл в честь 150-летия со дня рождения Ивана Бунина
Google посвятил новый дудл на стартовой странице 150-летию со дня рождения русского писателя, поэта и переводчика Ивана Бунина. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:03
2020-10-22T12:03
2020-10-22T12:09
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Google <a href="https://www.google.com/doodles/ivan-bunins-150th-birthday" target="_blank">посвятил</a> новый дудл на стартовой странице 150-летию со дня рождения русского писателя, поэта и переводчика Ивана Бунина. Его изобразили за работой над одним из произведений в окружении осеннего пейзажа. Он пишет под деревом, с которого падают желтые листья. На заднем плане – море. Автор дудла — художник-иллюстратор Мэттью Крукшенк.Иван Алексеевич Бунин родился в Воронеже в дворянской семье 22 октября 1870 года. В детстве он очень любил рисовать. Первое стихотворение написал в возрасте восьми лет, а первый роман – в 15 лет. В 18 он начал работать в редакции губернской газеты в Орле.В 1903 году за стихотворный сборник "Листопад" (1901), а также за перевод поэмы Лонгфелло "Песнь о Гайавате" (1896) российская Академия наук присудила Бунину Пушкинскую премию. После революции писатель навсегда уехал из России в Париж. В эмиграции он продолжал много работать, а в 1933 году стал первым русским автором, получившим Нобелевскую премию по литературе.
https://ria.ru/20200922/ozhegov-1577587461.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, новости культуры, google, иван бунин, воронеж, орел
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости
. Google посвятил
новый дудл на стартовой странице 150-летию со дня рождения русского писателя, поэта и переводчика Ивана Бунина.
Его изобразили за работой над одним из произведений в окружении осеннего пейзажа. Он пишет под деревом, с которого падают желтые листья. На заднем плане – море.
Автор дудла — художник-иллюстратор Мэттью Крукшенк.
Иван Алексеевич Бунин родился в Воронеже в дворянской семье 22 октября 1870 года. В детстве он очень любил рисовать. Первое стихотворение написал в возрасте восьми лет, а первый роман – в 15 лет. В 18 он начал работать в редакции губернской газеты в Орле.
В 1903 году за стихотворный сборник "Листопад" (1901), а также за перевод поэмы Лонгфелло "Песнь о Гайавате" (1896) российская Академия наук присудила Бунину Пушкинскую премию.
После революции писатель навсегда уехал из России в Париж. В эмиграции он продолжал много работать, а в 1933 году стал первым русским автором, получившим Нобелевскую премию по литературе.