https://ria.ru/20201022/boy-1581018065.html
"Пока только аванс". Врач заявил о предстоящем главном сражении с COVID
Главный врач Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента Николай Витько считает, что главное сражение с коронавирусом еще впереди. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:43
2020-10-22T15:43
2020-10-22T16:20
распространение нового коронавируса
марк курцер
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лео бокерия
мать и дитя
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Главный врач Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента Николай Витько считает, что главное сражение с коронавирусом еще впереди.Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> вручил медикам государственные награды, среди награжденных - президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева <a href="http://ria.ru/person_Leo_Bokerija_2/" target="_blank" data-auto="true">Лео Бокерия</a> и генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" <a href="http://ria.ru/person_mark-kurtser/" target="_blank" data-auto="true">Марк Курцер</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк курцер, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лео бокерия, мать и дитя, здоровье - общество, михаил мишустин, общество