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Распространение нового коронавируса
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"Пока только аванс". Врач заявил о предстоящем главном сражении с COVID
Главный врач Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента Николай Витько считает, что главное сражение с коронавирусом еще впереди. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:43
2020-10-22T16:20
распространение нового коронавируса
марк курцер
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лео бокерия
мать и дитя
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Главный врач Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента Николай Витько считает, что главное сражение с коронавирусом еще впереди.Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> вручил медикам государственные награды, среди награжденных - президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева <a href="http://ria.ru/person_Leo_Bokerija_2/" target="_blank" data-auto="true">Лео Бокерия</a> и генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" <a href="http://ria.ru/person_mark-kurtser/" target="_blank" data-auto="true">Марк Курцер</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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марк курцер, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лео бокерия, мать и дитя, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

"Пока только аванс". Врач заявил о предстоящем главном сражении с COVID

15:43 22.10.2020 (обновлено: 16:20 22.10.2020)
 
© Фото : Национальное Научное Общество "Воспаления" Николай Витько
Николай Витько - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Национальное Научное Общество "Воспаления"
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Главный врач Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента Николай Витько считает, что главное сражение с коронавирусом еще впереди.
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил медикам государственные награды, среди награжденных - президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия и генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер.
"Безусловно, мы выиграли этот бой, но эта награда пока только аванс, потому что основное сражение еще впереди, и пожелаем нам всем успехов в этой борьбе", - сказал Витько на церемонии вручения госнаград медицинским работникам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаМарк КурцерКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Лео БокерияМать и дитяЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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