https://ria.ru/20201022/borat-1580824362.html

Борат "уничтожил" коронавирус на шоу Джимми Киммела

Актер Саша Барон Коэн появился в недавнем выпуске шоу Jimmy Kimmel Live в образе эксцентричного журналиста Бората из одноименного фильма 2006 года, чтобы... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T02:42

2020-10-22T02:42

2020-10-22T02:46

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культура

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саша барон коэн

дженнифер энистон

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Актер Саша Барон Коэн появился в недавнем выпуске шоу Jimmy Kimmel Live в образе эксцентричного журналиста Бората из одноименного фильма 2006 года, чтобы продвинуть сиквел этой комедии (премьера состоится 23 октября на Amazon Prime Video). Коэн вышел на сцену со специальным распылителем, чтобы продезинфицировать все на своем пути. Он был настолько одержим мерами предосторожности в связи с COVID-19, что ведущий Джимми Киммел не успел задать ни одного вопроса гостю. Комик после того, как распылил всюду дезинфицирующее средство, взял увеличительное стекло, чтобы выследить "вирус" и прибить его сковородкой – Саша Барон Коэн взял с собой и ее. Затем он настоял на том, чтобы Киммел прямо в эфире "прошел обследование на COVID-19". Для этого Коэн провел шуточный опрос. Среди вопросов, например, прозвучал: не употреблял ли ведущий недавно "непастеризованную детскую кровь", поскольку является "членом голливудской элиты". Джимми Киммелу оставалось только смеяться. Под конец программы Саша Барон Коэн пригласил в студию свою подставную "дочь-подростка" Тутар. Девушка уже успела "украсть" фотографию, на которой Киммел берет интервью у Дженнифер Энистон. "Отец и дочь" на этом не остановились. В какой-то момент Тутар потребовала снять с Джимми Киммела штаны, так как они ей понравились. Ведущий не смог отказать им, правда, оставшейся эфир он вел из-за дивана.Оттуда Киммел заявил, что уже посмотрел сиквел "Бората" (фильм получил длинное название "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан". – Прим. ред.) и остался в восторге.

https://ria.ru/20201005/borat-1578215158.html

https://ria.ru/20201019/cohen-1580450719.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, саша барон коэн, дженнифер энистон