https://ria.ru/20201022/bombardirovschik-1580962220.html

На месте падения Су-34 в Хабаровском крае нашли черные ящики

Поисковая группа обнаружила черные ящики на месте падения многофункционального бомбардировщика Су-34 в Хабаровском крае, состояние приборов удовлетворительное,... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:41

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су-34

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Поисковая группа обнаружила черные ящики на месте падения многофункционального бомбардировщика Су-34 в <a href="https://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj" target="_blank">Хабаровском крае</a>, состояние приборов удовлетворительное, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, состояние найденных приборов удовлетворительное.Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что <a href="https://ria.ru/product_Su_34" target="_blank">Су-34</a> в среду потерпел аварию в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета, летчики катапультировались. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, после падения на землю самолет взорвался и сгорел, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

https://ria.ru/20201021/bombardirovschik-1580829625.html

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-34, хабаровский край, происшествия