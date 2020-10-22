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На месте падения Су-34 в Хабаровском крае нашли черные ящики
Поисковая группа обнаружила черные ящики на месте падения многофункционального бомбардировщика Су-34 в Хабаровском крае, состояние приборов удовлетворительное,... РИА Новости, 22.10.2020
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су-34
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Поисковая группа обнаружила черные ящики на месте падения многофункционального бомбардировщика Су-34 в <a href="https://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj" target="_blank">Хабаровском крае</a>, состояние приборов удовлетворительное, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, состояние найденных приборов удовлетворительное.Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что <a href="https://ria.ru/product_Su_34" target="_blank">Су-34</a> в среду потерпел аварию в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета, летчики катапультировались. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, после падения на землю самолет взорвался и сгорел, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
https://ria.ru/20201021/bombardirovschik-1580829625.html
хабаровский край
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су-34, хабаровский край, происшествия

На месте падения Су-34 в Хабаровском крае нашли черные ящики

11:41 22.10.2020 (обновлено: 13:50 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Поисковая группа обнаружила черные ящики на месте падения многофункционального бомбардировщика Су-34 в Хабаровском крае, состояние приборов удовлетворительное, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Обнаружены оба черных ящика: прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец", — сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние найденных приборов удовлетворительное.
Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что Су-34 в среду потерпел аварию в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета, летчики катапультировались. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, после падения на землю самолет взорвался и сгорел, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны РФ им. В. П. Чкалова в Липецке - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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Су-34Хабаровский крайПроисшествия
 
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