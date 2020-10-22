https://ria.ru/20201022/bloger-1580972831.html

Избитая блогером девушка написала заявление в полицию

Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) модель Алена Ефремова сообщила, что написала заявление на него в полицию. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:28

2020-10-22T12:28

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происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) модель Алена Ефремова сообщила, что написала заявление на него в полицию.Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>. Девушка в соцсетях написала, что стример сломал ей челюсть. После источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Ефремова вызвала в больницу полицию, но писать заявление на Бурима отказалась.Она добавила, что после инцидента врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и множественные ушибы. "Теперь я собираюсь биться до конца, чтобы никто и никогда не пострадал от действий этого человека. Повторю: никто и никогда. Он должен понести наказание, которое вынесется в судебном порядке", - добавила Ефремова.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ефремова написала заявление на Бурима вечером 21 октября. "В заявлении она просит привлечь его к ответственности за нанесённые повреждения, а также за публичное оскорбление и унижение", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201021/bloger-1580780088.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, происшествия