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Избитая блогером девушка написала заявление в полицию
Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) модель Алена Ефремова сообщила, что написала заявление на него в полицию. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:28
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youtube
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) модель Алена Ефремова сообщила, что написала заявление на него в полицию.Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>. Девушка в соцсетях написала, что стример сломал ей челюсть. После источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Ефремова вызвала в больницу полицию, но писать заявление на Бурима отказалась.Она добавила, что после инцидента врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и множественные ушибы. "Теперь я собираюсь биться до конца, чтобы никто и никогда не пострадал от действий этого человека. Повторю: никто и никогда. Он должен понести наказание, которое вынесется в судебном порядке", - добавила Ефремова.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ефремова написала заявление на Бурима вечером 21 октября. "В заявлении она просит привлечь его к ответственности за нанесённые повреждения, а также за публичное оскорбление и унижение", - сказал собеседник агентства.
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youtube, происшествия

Избитая блогером девушка написала заявление в полицию

12:28 22.10.2020 (обновлено: 13:26 22.10.2020)
 
© Фото : @_cyberbabe_Блогер Алена Ефремова
Блогер Алена Ефремова - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : @_cyberbabe_
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) модель Алена Ефремова сообщила, что написала заявление на него в полицию.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в YouTube. Девушка в соцсетях написала, что стример сломал ей челюсть. После источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Ефремова вызвала в больницу полицию, но писать заявление на Бурима отказалась.

"Я хочу заявить, что не брала денег от Андрея Бурима и что я подала заявление в полицию и призываю всех жертв Mелстроя написать моему адвокату… Нам важно быть силой, потому что против такого зла, как насилие, важно объединяться", - написала Ефремова на своей странице в Instagram.

Она добавила, что после инцидента врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и множественные ушибы. "Теперь я собираюсь биться до конца, чтобы никто и никогда не пострадал от действий этого человека. Повторю: никто и никогда. Он должен понести наказание, которое вынесется в судебном порядке", - добавила Ефремова.
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Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ефремова написала заявление на Бурима вечером 21 октября. "В заявлении она просит привлечь его к ответственности за нанесённые повреждения, а также за публичное оскорбление и унижение", - сказал собеседник агентства.
 
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