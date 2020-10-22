https://ria.ru/20201022/bloger-1580972831.html
Избитая блогером девушка написала заявление в полицию
Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) модель Алена Ефремова сообщила, что написала заявление на него в полицию. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:28
2020-10-22T12:28
2020-10-22T13:26
youtube
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) модель Алена Ефремова сообщила, что написала заявление на него в полицию.Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>. Девушка в соцсетях написала, что стример сломал ей челюсть. После источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Ефремова вызвала в больницу полицию, но писать заявление на Бурима отказалась.Она добавила, что после инцидента врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и множественные ушибы. "Теперь я собираюсь биться до конца, чтобы никто и никогда не пострадал от действий этого человека. Повторю: никто и никогда. Он должен понести наказание, которое вынесется в судебном порядке", - добавила Ефремова.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ефремова написала заявление на Бурима вечером 21 октября. "В заявлении она просит привлечь его к ответственности за нанесённые повреждения, а также за публичное оскорбление и унижение", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, происшествия
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) модель Алена Ефремова сообщила, что написала заявление на него в полицию.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в YouTube
. Девушка в соцсетях написала, что стример сломал ей челюсть. После источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Ефремова вызвала в больницу полицию, но писать заявление на Бурима отказалась.
"Я хочу заявить, что не брала денег от Андрея Бурима и что я подала заявление в полицию и призываю всех жертв Mелстроя написать моему адвокату… Нам важно быть силой, потому что против такого зла, как насилие, важно объединяться", - написала Ефремова на своей странице в Instagram.
Она добавила, что после инцидента врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и множественные ушибы. "Теперь я собираюсь биться до конца, чтобы никто и никогда не пострадал от действий этого человека. Повторю: никто и никогда. Он должен понести наказание, которое вынесется в судебном порядке", - добавила Ефремова.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ефремова написала заявление на Бурима вечером 21 октября. "В заявлении она просит привлечь его к ответственности за нанесённые повреждения, а также за публичное оскорбление и унижение", - сказал собеседник агентства.