https://ria.ru/20201022/big-ben-1581010633.html

В Британии активист залез на Биг-Бен из-за новых ограничений по COVID-19

Протестующий против ограничительных мер, введенных властями Великобритании на севере страны, активист забрался по строительным лесам на лондонскую Башню... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:07

2020-10-22T15:07

2020-10-22T15:07

коронавирус covid-19

великобритания

манчестер

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Протестующий против ограничительных мер, введенных властями <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> на севере страны, активист забрался по строительным лесам на лондонскую Башню Елизаветы, в которой находится знаменитый колокол Биг-Бен, сообщает издание<a href="https://www.independent.co.uk/" target="_blank"> Independent.</a>Полиция Вестминстера сообщила, что мужчина в возрасте примерно 60 лет забрался на башню в 7.50 утра (5.50 мск) и оставался на строительных лесах чуть менее двух часов.Оказавшись на башня, мужчина вывесил на лесах два плаката. "Никакого локдауна третьего уровня на севере, если только всему региону не будут выделены ещё два миллиарда фунтов стерлингов... иначе восстание", - говорится на одном, и "Черные и все жизни имеют значения" - на другом плакате.Ранее Британское правительство ввело в <a href="http://ria.ru/location_Manchester/" target="_blank" data-auto="true">Манчестере</a> самый высокий - третий - уровень ограничений в связи с распространением коронавируса, несмотря на возражения местных властей, утверждавших, что ограничения приведут к экономическому коллапсу в городе.Дискуссия между правительством Великобритании и властями Манчестера велась несколько дней: администрация города просила оказать финансовую помощь в 90 миллионов фунтов стерлингов, затем снизила эту сумму до 65 миллионов фунтов стерлингов. Однако правительство Британии в одностороннем порядке решило повысить уровень ограничений до высшего, предложив городу 60 миллионов фунтов стерлингов.Во вторник власти Манчестера отказались от поддержки, обвиняя правительство в проведении политики, ведущей к "повышению бедности, бездомности и лишений" в регионе с почти 3 миллионами жителей. Глава британского правительства заявил, что, несмотря на отказ мэра Манчестера от финансовой помощи, средства поступят напрямую в городские округа.Ремонтные работы начались над лондонской Башней Елизаветы, в которой находится знаменитый колокол Биг-Бен, в 2017 году. Решение начать реставрацию было принято по результатам инспекции часов: выяснилось, что в ремонте нуждаются маятник, сам механизм и, собственно, башня. Ожидается, что ремонт продлится до 2021 года, за это время колокол будет звонить только по особым случаям.Башня Елизаветы известна во всем мире по названию главного часового колокола — Биг-Бена. До начала реновации колокол работал 157 лет почти без пауз, а на профилактику механизмы закрывали последний раз в 2007 году, серьезный ремонт проводился более 30 лет назад - в середине 80-х.

https://ria.ru/20200914/peterburg-1577203692.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, манчестер, в мире