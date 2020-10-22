https://ria.ru/20201022/bezopasnost-1581068628.html

Путин заявил, что отсутствие ДСНВ не отразится на безопасности России

Россия не цепляется за ДСНВ, безопасность РФ от его отсутствия не пострадает благодаря новейшим вооружениям, сообщил президент России Владимир Путин на форуме... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:57

2020-10-22T18:57

2020-10-22T19:20

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

договор снв-3

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия не цепляется за <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">ДСНВ</a>, безопасность РФ от его отсутствия не пострадает благодаря новейшим вооружениям, сообщил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на форуме "Валдай"."Я говорил и хочу ещё раз подчеркнуть - мы не цепляемся за это договор, если наши партнеры решат, что он не нужен, то так тому и быть. Мы же не можем их удержать. Наша безопасность, безопасность России не пострадает, особенно в силу наличия у нас самых современных систем вооружения", — заявил Путин.

https://ria.ru/20201021/vooruzheniya-1580918219.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, договор снв-3, владимир путин, сша, в мире