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Путин заявил, что отсутствие ДСНВ не отразится на безопасности России
Россия не цепляется за ДСНВ, безопасность РФ от его отсутствия не пострадает благодаря новейшим вооружениям, сообщил президент России Владимир Путин на форуме... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:57
2020-10-22T19:20
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
договор снв-3
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия не цепляется за <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">ДСНВ</a>, безопасность РФ от его отсутствия не пострадает благодаря новейшим вооружениям, сообщил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на форуме "Валдай"."Я говорил и хочу ещё раз подчеркнуть - мы не цепляемся за это договор, если наши партнеры решат, что он не нужен, то так тому и быть. Мы же не можем их удержать. Наша безопасность, безопасность России не пострадает, особенно в силу наличия у нас самых современных систем вооружения", — заявил Путин.
https://ria.ru/20201021/vooruzheniya-1580918219.html
россия
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выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, договор снв-3, владимир путин, сша, в мире

Путин заявил, что отсутствие ДСНВ не отразится на безопасности России

18:57 22.10.2020 (обновлено: 19:20 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРакетный комплекс "Тополь-М" на полигоне Алабино
Ракетный комплекс Тополь-М на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия не цепляется за ДСНВ, безопасность РФ от его отсутствия не пострадает благодаря новейшим вооружениям, сообщил президент России Владимир Путин на форуме "Валдай".
"Я говорил и хочу ещё раз подчеркнуть - мы не цепляемся за это договор, если наши партнеры решат, что он не нужен, то так тому и быть. Мы же не можем их удержать. Наша безопасность, безопасность России не пострадает, особенно в силу наличия у нас самых современных систем вооружения", — заявил Путин.
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Выступление Путина на заседании Валдайского клубаРоссияДоговор СНВ-3Владимир ПутинСШАВ мире
 
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