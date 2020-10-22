Суд обязал Google разрешить просмотр фильма "Беслан" на YouTube
18:45 22.10.2020 (обновлено: 22:22 22.10.2020)
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Таганский суд Москвы обязал компанию Google LLC снять ограничения на просмотр на YouTube документального фильма Александра Рогаткина "Беслан", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гринчук.
Таким образом, видеосервис должен отменить авторизацию пользователя для получения доступа к контенту и отключить предупреждения "с текстом "Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей" и "Следующий контент был идентифицирован сообществом YouTube как неподходящий или оскорбительный для некоторых аудиторий. Принимайте Решение самостоятельно".
С исковыми требованиями восстановить нарушенные права граждан в суд обратился прокурор Москвы.
Решение суда прокомментировали в Google. В пресс-службе компании РИА Новости заявили, что не согласны и будут его обжаловать.
"YouTube никогда не ограничивал права пользователей на доступ к видео. В соответствии с политиками YouTube, видео, которые могут быть чувствительны для определенных аудиторий, например, откровенно изображающие сцены насилия, содержат соответствующие предупреждения. <...> Просмотр таких видео происходит после подтверждения согласия на просмотр, которое пользователь дает, войдя в свой аккаунт, если он не залогинен на момент просмотра", — подчеркнули в Google.
Ранее Роскомнадзор сообщал, что направил руководству Google LLC письмо, где потребовал строго соблюдать российское законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. В пресс-службе компании в свою очередь пояснили, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости, но если он содержит сцены насилия или неприятные изображения и при этом дает достаточно контекста, его оставляют, но накладывают возрастные ограничения.
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