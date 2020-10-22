https://ria.ru/20201022/beslan-1581066511.html

Суд обязал Google разрешить просмотр фильма "Беслан" на YouTube

Таганский суд Москвы обязал компанию Google LLC снять ограничения на просмотр на YouTube документального фильма Александра Рогаткина "Беслан", сообщила РИА... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:45

2020-10-22T18:45

2020-10-22T22:22

александр рогаткин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

youtube

google

москва

беслан

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Таганский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> обязал компанию <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> LLC снять ограничения на просмотр на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> документального фильма <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a> "Беслан", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гринчук.Таким образом, видеосервис должен отменить авторизацию пользователя для получения доступа к контенту и отключить предупреждения "с текстом "Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей" и "Следующий контент был идентифицирован сообществом YouTube как неподходящий или оскорбительный для некоторых аудиторий. Принимайте Решение самостоятельно".С исковыми требованиями восстановить нарушенные права граждан в суд обратился прокурор Москвы. Решение суда прокомментировали в Google. В пресс-службе компании РИА Новости заявили, что не согласны и будут его обжаловать. Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> сообщал, что направил руководству Google LLC письмо, где потребовал строго соблюдать российское законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. В пресс-службе компании в свою очередь пояснили, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости, но если он содержит сцены насилия или неприятные изображения и при этом дает достаточно контекста, его оставляют, но накладывают возрастные ограничения.

https://ria.ru/20200908/beslan-1576914442.html

https://ria.ru/20200902/film-1576636521.html

россия

москва

беслан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр рогаткин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, youtube, google, москва, беслан, общество