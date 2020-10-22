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https://ria.ru/20201022/beslan-1581066511.html
Суд обязал Google разрешить просмотр фильма "Беслан" на YouTube
Таганский суд Москвы обязал компанию Google LLC снять ограничения на просмотр на YouTube документального фильма Александра Рогаткина "Беслан", сообщила РИА... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:45
2020-10-22T22:22
александр рогаткин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
youtube
google
москва
беслан
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Таганский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> обязал компанию <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> LLC снять ограничения на просмотр на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> документального фильма <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a> "Беслан", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гринчук.Таким образом, видеосервис должен отменить авторизацию пользователя для получения доступа к контенту и отключить предупреждения "с текстом "Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей" и "Следующий контент был идентифицирован сообществом YouTube как неподходящий или оскорбительный для некоторых аудиторий. Принимайте Решение самостоятельно".С исковыми требованиями восстановить нарушенные права граждан в суд обратился прокурор Москвы. Решение суда прокомментировали в Google. В пресс-службе компании РИА Новости заявили, что не согласны и будут его обжаловать. Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> сообщал, что направил руководству Google LLC письмо, где потребовал строго соблюдать российское законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. В пресс-службе компании в свою очередь пояснили, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости, но если он содержит сцены насилия или неприятные изображения и при этом дает достаточно контекста, его оставляют, но накладывают возрастные ограничения.
https://ria.ru/20200908/beslan-1576914442.html
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россия
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александр рогаткин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, youtube, google, москва, беслан, общество

Суд обязал Google разрешить просмотр фильма "Беслан" на YouTube

18:45 22.10.2020 (обновлено: 22:22 22.10.2020)
 
© Страница Студии Александра Рогаткина на YoutubeКадр из фильма о Беслане Александра Рогаткина
Кадр из фильма о Беслане Александра Рогаткина - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Страница Студии Александра Рогаткина на Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Таганский суд Москвы обязал компанию Google LLC снять ограничения на просмотр на YouTube документального фильма Александра Рогаткина "Беслан", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гринчук.
Таким образом, видеосервис должен отменить авторизацию пользователя для получения доступа к контенту и отключить предупреждения "с текстом "Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей" и "Следующий контент был идентифицирован сообществом YouTube как неподходящий или оскорбительный для некоторых аудиторий. Принимайте Решение самостоятельно".
Журналист ВГТРК Александр Рогаткин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 10:42Культура
Режиссер "Беслана" прокомментировал ограничение показа фильма на YouTube
С исковыми требованиями восстановить нарушенные права граждан в суд обратился прокурор Москвы.
Решение суда прокомментировали в Google. В пресс-службе компании РИА Новости заявили, что не согласны и будут его обжаловать.
"YouTube никогда не ограничивал права пользователей на доступ к видео. В соответствии с политиками YouTube, видео, которые могут быть чувствительны для определенных аудиторий, например, откровенно изображающие сцены насилия, содержат соответствующие предупреждения. <...> Просмотр таких видео происходит после подтверждения согласия на просмотр, которое пользователь дает, войдя в свой аккаунт, если он не залогинен на момент просмотра", — подчеркнули в Google.
Ранее Роскомнадзор сообщал, что направил руководству Google LLC письмо, где потребовал строго соблюдать российское законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. В пресс-службе компании в свою очередь пояснили, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости, но если он содержит сцены насилия или неприятные изображения и при этом дает достаточно контекста, его оставляют, но накладывают возрастные ограничения.
Журналист ВГТРК Александр Рогаткин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 17:00
Режиссер фильма "Беслан": ничего страшнее в новейшей истории не было
 
Александр РогаткинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияYouTubeGoogleМоскваБесланОбщество
 
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