Эксперт назвал возможные места создания новых военных баз Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Строительство Киевом новых военно-морских баз и военной инфраструктуры, вероятней всего, будет происходить в порте Южный возле Одессы и в Бердянске на Азовском море, сказал директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Раде ранее заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о создании Киевом двух военных баз на Черном море будут проанализированы, это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе.
"Дмитрий Песков уже сказал, что этот вопрос нужно изучить. Это правильно, так как уже есть, что изучать. Уже довольно продолжительное время идет создание подобного рода объектов в Очакове (Одесская область) с предполагаемыми целями. В СМИ упоминался Скадовск – я считаю маловероятным размещение там, потому что географически этот порт находится в неудобном месте", - сказал Горбачев в эфире "Радио-Крым".
Он выделил два порта, которые уже при помощи стран НАТО используются Киевом для создания военной инфраструктуры – на Черном и в Азовском море.
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"Для того, чтобы создать зону напряженности рядом с Крымом и границами России, я думаю, предпочтительно - это Бердянск (порт на Азовском море – ред.), где уже побывал Зеленский и где есть воинская часть, дивизион с четырьмя БАКами (малыми бронированными арткатерами) и где стоит бывшая плавмастерская "Донбасс" и в порте Южный – рядом с Одессой. Там (в Южном) есть все, в том числе и большие глубины, которые позволяют зайти туда кораблям океанской зоны, которых у Украины нет, но они есть в НАТО. Для нас это – прямо не говорим – угроза, но ситуация, которая создает нервозность, или как говорит мой командир – чувство боевого напряжения", - сказал Горбачев.