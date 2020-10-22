https://ria.ru/20201022/bazy-1580966641.html

Эксперт назвал возможные места создания новых военных баз Украины

Строительство Киевом новых военно-морских баз и военной инфраструктуры, вероятней всего, будет происходить в порте Южный возле Одессы и в Бердянске на Азовском... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:59

2020-10-22T11:59

2020-10-22T11:59

сергей горбачев

бердянск

нато

снг

владимир зеленский

одесса

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Строительство Киевом новых военно-морских баз и военной инфраструктуры, вероятней всего, будет происходить в порте Южный возле <a href="https://ria.ru/location_Odessa" target="_blank">Одессы</a> и в <a href="https://ria.ru/location_Berdjansk" target="_blank">Бердянске</a> на Азовском море, сказал директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Gorbachev" target="_blank">Сергей Горбачев</a>.Президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимир Зеленский</a> в своем выступлении в Раде ранее заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о создании Киевом двух военных баз на Черном море будут проанализированы, это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе.Он выделил два порта, которые уже при помощи стран <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> используются Киевом для создания военной инфраструктуры – на Черном и в Азовском море."Для того, чтобы создать зону напряженности рядом с Крымом и границами России, я думаю, предпочтительно - это Бердянск (порт на Азовском море – ред.), где уже побывал Зеленский и где есть воинская часть, дивизион с четырьмя БАКами (малыми бронированными арткатерами) и где стоит бывшая плавмастерская "Донбасс" и в порте Южный – рядом с Одессой. Там (в Южном) есть все, в том числе и большие глубины, которые позволяют зайти туда кораблям океанской зоны, которых у Украины нет, но они есть в НАТО. Для нас это – прямо не говорим – угроза, но ситуация, которая создает нервозность, или как говорит мой командир – чувство боевого напряжения", - сказал Горбачев.

https://ria.ru/20201008/nato-1578899172.html

https://ria.ru/20201020/bazy-1580602194.html

бердянск

одесса

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей горбачев, бердянск, нато, снг, владимир зеленский, одесса, украина, в мире