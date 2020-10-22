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Эксперт назвал возможные места создания новых военных баз Украины
Строительство Киевом новых военно-морских баз и военной инфраструктуры, вероятней всего, будет происходить в порте Южный возле Одессы и в Бердянске на Азовском... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:59
2020-10-22T11:59
сергей горбачев
бердянск
нато
снг
владимир зеленский
одесса
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Строительство Киевом новых военно-морских баз и военной инфраструктуры, вероятней всего, будет происходить в порте Южный возле <a href="https://ria.ru/location_Odessa" target="_blank">Одессы</a> и в <a href="https://ria.ru/location_Berdjansk" target="_blank">Бердянске</a> на Азовском море, сказал директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Gorbachev" target="_blank">Сергей Горбачев</a>.Президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимир Зеленский</a> в своем выступлении в Раде ранее заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о создании Киевом двух военных баз на Черном море будут проанализированы, это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе.Он выделил два порта, которые уже при помощи стран <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> используются Киевом для создания военной инфраструктуры – на Черном и в Азовском море."Для того, чтобы создать зону напряженности рядом с Крымом и границами России, я думаю, предпочтительно - это Бердянск (порт на Азовском море – ред.), где уже побывал Зеленский и где есть воинская часть, дивизион с четырьмя БАКами (малыми бронированными арткатерами) и где стоит бывшая плавмастерская "Донбасс" и в порте Южный – рядом с Одессой. Там (в Южном) есть все, в том числе и большие глубины, которые позволяют зайти туда кораблям океанской зоны, которых у Украины нет, но они есть в НАТО. Для нас это – прямо не говорим – угроза, но ситуация, которая создает нервозность, или как говорит мой командир – чувство боевого напряжения", - сказал Горбачев.
https://ria.ru/20201008/nato-1578899172.html
https://ria.ru/20201020/bazy-1580602194.html
бердянск
одесса
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сергей горбачев, бердянск, нато, снг, владимир зеленский, одесса, украина, в мире

Эксперт назвал возможные места создания новых военных баз Украины

11:59 22.10.2020
 
© Фото : ВМС УкраиныКатера ВМС Украины в порту Одессы
Катера ВМС Украины в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : ВМС Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Строительство Киевом новых военно-морских баз и военной инфраструктуры, вероятней всего, будет происходить в порте Южный возле Одессы и в Бердянске на Азовском море, сказал директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Раде ранее заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о создании Киевом двух военных баз на Черном море будут проанализированы, это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе.

"Дмитрий Песков уже сказал, что этот вопрос нужно изучить. Это правильно, так как уже есть, что изучать. Уже довольно продолжительное время идет создание подобного рода объектов в Очакове (Одесская область) с предполагаемыми целями. В СМИ упоминался Скадовск – я считаю маловероятным размещение там, потому что географически этот порт находится в неудобном месте", - сказал Горбачев в эфире "Радио-Крым".

Он выделил два порта, которые уже при помощи стран НАТО используются Киевом для создания военной инфраструктуры – на Черном и в Азовском море.
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"Для того, чтобы создать зону напряженности рядом с Крымом и границами России, я думаю, предпочтительно - это Бердянск (порт на Азовском море – ред.), где уже побывал Зеленский и где есть воинская часть, дивизион с четырьмя БАКами (малыми бронированными арткатерами) и где стоит бывшая плавмастерская "Донбасс" и в порте Южный – рядом с Одессой. Там (в Южном) есть все, в том числе и большие глубины, которые позволяют зайти туда кораблям океанской зоны, которых у Украины нет, но они есть в НАТО. Для нас это – прямо не говорим – угроза, но ситуация, которая создает нервозность, или как говорит мой командир – чувство боевого напряжения", - сказал Горбачев.
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Сергей ГорбачевБердянскНАТОСНГВладимир ЗеленскийОдессаУкраинаВ мире
 
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