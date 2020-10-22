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Профильный комитет сената одобрил кандидатуру Барретт в Верховный суд США
Комитет сената по судебным вопросам одобрил предложенную Дональдом Трампом кандидатуру Эми Барретт в Верховный суд США. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:19
2020-10-22T16:19
верховный суд сша
дональд трамп
сенат сша
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости.</strong> Комитет сената по судебным вопросам одобрил предложенную <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a> кандидатуру Эми Барретт в Верховный суд <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Теперь вопрос перейдет на рассмотрение полного состава верхней палаты, где количество представителей Республиканской партии также превышает число сенаторов от демократов (53 против 47). Голосование ожидается в понедельник, 22 октября.Члены комитета от Демократической партии процесс голосования бойкотировали.Республиканцы планируют завершить все процедуры и передать кандидатуру Барретт на подпись президенту до выборов 3 ноября. В случае их успеха она займет место скончавшейся либеральной судьи Рут Гинзбург, что закрепит большинство представителей республиканских назначенцев в суде – шесть из девяти.Демократы противятся процедуре утверждения Барретт, потому что в случае успеха она станет уже третьим судьей Верховного суда, выдвинутой президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Это может иметь последствия для принятия решений по важнейшим политическим, юридическим и социальным вопросам на долгие годы.
https://ria.ru/20201021/sudya-1580671791.html
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верховный суд сша, дональд трамп, сенат сша, сша, в мире

Профильный комитет сената одобрил кандидатуру Барретт в Верховный суд США

16:19 22.10.2020
 
© AP Photo / Susan Walsh, PoolЭми Кони Баррет
Эми Кони Баррет - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Susan Walsh, Pool
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Комитет сената по судебным вопросам одобрил предложенную Дональдом Трампом кандидатуру Эми Барретт в Верховный суд США.
Теперь вопрос перейдет на рассмотрение полного состава верхней палаты, где количество представителей Республиканской партии также превышает число сенаторов от демократов (53 против 47). Голосование ожидается в понедельник, 22 октября.
Члены комитета от Демократической партии процесс голосования бойкотировали.
Республиканцы планируют завершить все процедуры и передать кандидатуру Барретт на подпись президенту до выборов 3 ноября. В случае их успеха она займет место скончавшейся либеральной судьи Рут Гинзбург, что закрепит большинство представителей республиканских назначенцев в суде – шесть из девяти.
Демократы противятся процедуре утверждения Барретт, потому что в случае успеха она станет уже третьим судьей Верховного суда, выдвинутой президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Это может иметь последствия для принятия решений по важнейшим политическим, юридическим и социальным вопросам на долгие годы.
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