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Алтайский край
https://ria.ru/20201022/barnaul-1581067570.html
В Барнауле обещают решить проблему со вскрытием умерших
Минздрав Алтайского края принял меры для решения в течение нескольких дней ситуации, которая привела к скоплению тел умерших от коронавируса в одной из больниц... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:51
2020-10-22T18:51
алтайский край
россия
здоровье - общество
алтайский край
барнаул
происшествия
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<strong>БАРНАУЛ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Минздрав <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> принял меры для решения в течение нескольких дней ситуации, которая привела к скоплению тел умерших от коронавируса в одной из больниц <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнаула</a>, сообщает правительство края.Как сообщалось, в подвале созданного на базе барнаульской больницы №12 госпиталя для больных с COVID скопилось большое количество тел умерших пациентов – в соцсетях появилось видео с черными мешками. Власти пояснили, что в последние недели мощности "ковидного" госпиталя, развернутого на базе горбольницы, увеличились почти в два раза – с 360 до 600 коек, многие сотрудники заболели коронавирусом. За последний месяц в больнице умерло 98 пациентов. Вскрытие тел умерших проводилось на базе соседней горбольницы №11, находящейся на одной территории с госпиталем горбольницы №12."Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов, часть из которых находятся на ковидных больничных, значительно увеличили нагрузку на каждого врача. Это определило очередность проведения аутопсий (вскрытий тел умерших – ред.)", - говорится в сообщении. Свою роль, как отмечают власти, сыграли и отказы родственников от своевременного получения тел для захоронения из-за закрытых ритуальных прощальных залов, карантина в семьях умерших и по другим причинам.Так, для снижения нагрузки на действующих патологоанатомов горбольницы №11, в медучреждении привлечены дополнительные специалисты в этой сфере из других медучреждений. Организована работа отделения в две смены, в том числе в выходные дни, с формированием гибкого графика выдачи заключений и тел для захоронения родственникам умерших.​Также руководство медучреждений наладило взаимодействие с ритуальными агентствами Барнаула по оперативному оформлению документов для захоронения, а также организована работа похоронной службы по оформлению документов на захоронение умерших, не имеющих родственников.Кроме того, в подвале горбольницы №12 оборудована комната для временного хранения тел с соблюдением температурного режима. Для резервного хранения определен законсервированный ранее типовой морг горбольницы №3. Рассматривается возможность привлечения патологоанатомов из числа сотрудников профильной кафедры Алтайского государственного медуниверситета.
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россия, здоровье - общество, алтайский край, барнаул, происшествия

В Барнауле обещают решить проблему со вскрытием умерших

18:51 22.10.2020
 
© Flickr / Антон БарбышевВид Барнаула
Вид Барнаула - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Flickr / Антон Барбышев
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БАРНАУЛ, 22 окт – РИА Новости. Минздрав Алтайского края принял меры для решения в течение нескольких дней ситуации, которая привела к скоплению тел умерших от коронавируса в одной из больниц Барнаула, сообщает правительство края.
Как сообщалось, в подвале созданного на базе барнаульской больницы №12 госпиталя для больных с COVID скопилось большое количество тел умерших пациентов – в соцсетях появилось видео с черными мешками. Власти пояснили, что в последние недели мощности "ковидного" госпиталя, развернутого на базе горбольницы, увеличились почти в два раза – с 360 до 600 коек, многие сотрудники заболели коронавирусом. За последний месяц в больнице умерло 98 пациентов. Вскрытие тел умерших проводилось на базе соседней горбольницы №11, находящейся на одной территории с госпиталем горбольницы №12.
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"Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов, часть из которых находятся на ковидных больничных, значительно увеличили нагрузку на каждого врача. Это определило очередность проведения аутопсий (вскрытий тел умерших – ред.)", - говорится в сообщении. Свою роль, как отмечают власти, сыграли и отказы родственников от своевременного получения тел для захоронения из-за закрытых ритуальных прощальных залов, карантина в семьях умерших и по другим причинам.

"Для разрешения возникшей проблемы очередности аутопсий и возросшей нагрузки на патологоанатомов в настоящее время разработан ряд мероприятий. Специалисты рассчитывают, что, принятые меры в течение нескольких дней позволят решить данную проблему", - сообщили в правительстве.

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Так, для снижения нагрузки на действующих патологоанатомов горбольницы №11, в медучреждении привлечены дополнительные специалисты в этой сфере из других медучреждений. Организована работа отделения в две смены, в том числе в выходные дни, с формированием гибкого графика выдачи заключений и тел для захоронения родственникам умерших.​
Также руководство медучреждений наладило взаимодействие с ритуальными агентствами Барнаула по оперативному оформлению документов для захоронения, а также организована работа похоронной службы по оформлению документов на захоронение умерших, не имеющих родственников.
Кроме того, в подвале горбольницы №12 оборудована комната для временного хранения тел с соблюдением температурного режима. Для резервного хранения определен законсервированный ранее типовой морг горбольницы №3. Рассматривается возможность привлечения патологоанатомов из числа сотрудников профильной кафедры Алтайского государственного медуниверситета.
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