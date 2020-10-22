https://ria.ru/20201022/barnaul-1581067570.html

В Барнауле обещают решить проблему со вскрытием умерших

Минздрав Алтайского края принял меры для решения в течение нескольких дней ситуации, которая привела к скоплению тел умерших от коронавируса в одной из больниц... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:51

2020-10-22T18:51

2020-10-22T18:51

алтайский край

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здоровье - общество

алтайский край

барнаул

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<strong>БАРНАУЛ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Минздрав <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> принял меры для решения в течение нескольких дней ситуации, которая привела к скоплению тел умерших от коронавируса в одной из больниц <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнаула</a>, сообщает правительство края.Как сообщалось, в подвале созданного на базе барнаульской больницы №12 госпиталя для больных с COVID скопилось большое количество тел умерших пациентов – в соцсетях появилось видео с черными мешками. Власти пояснили, что в последние недели мощности "ковидного" госпиталя, развернутого на базе горбольницы, увеличились почти в два раза – с 360 до 600 коек, многие сотрудники заболели коронавирусом. За последний месяц в больнице умерло 98 пациентов. Вскрытие тел умерших проводилось на базе соседней горбольницы №11, находящейся на одной территории с госпиталем горбольницы №12."Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов, часть из которых находятся на ковидных больничных, значительно увеличили нагрузку на каждого врача. Это определило очередность проведения аутопсий (вскрытий тел умерших – ред.)", - говорится в сообщении. Свою роль, как отмечают власти, сыграли и отказы родственников от своевременного получения тел для захоронения из-за закрытых ритуальных прощальных залов, карантина в семьях умерших и по другим причинам.Так, для снижения нагрузки на действующих патологоанатомов горбольницы №11, в медучреждении привлечены дополнительные специалисты в этой сфере из других медучреждений. Организована работа отделения в две смены, в том числе в выходные дни, с формированием гибкого графика выдачи заключений и тел для захоронения родственникам умерших.​Также руководство медучреждений наладило взаимодействие с ритуальными агентствами Барнаула по оперативному оформлению документов для захоронения, а также организована работа похоронной службы по оформлению документов на захоронение умерших, не имеющих родственников.Кроме того, в подвале горбольницы №12 оборудована комната для временного хранения тел с соблюдением температурного режима. Для резервного хранения определен законсервированный ранее типовой морг горбольницы №3. Рассматривается возможность привлечения патологоанатомов из числа сотрудников профильной кафедры Алтайского государственного медуниверситета.

https://ria.ru/20201013/tomograf-1579525918.html

https://ria.ru/20201013/gospital-1579540515.html

https://ria.ru/20201014/poliklinika-1579768222.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, алтайский край, барнаул, происшествия