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https://ria.ru/20201022/barnaul-1580995124.html
В подвале больницы в Барнауле скопились тела умерших пациентов
Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило, что в подвале больницы в Барнауле скопились тела умерших пациентов, и объяснило это высокой загрузкой... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:52
2020-10-22T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
алтайский край
барнаул
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. Министерство здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> подтвердило, что в подвале больницы в <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнауле</a> скопились тела умерших пациентов, и объяснило это высокой загрузкой патологоанатомических служб.Так в министерстве прокомментировали появившийся в соцсетях видеоролик из подвального помещения городской больницы №12, на базе которой создан госпиталь для больных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. На кадрах видно, что большие черные пакеты, лежащие на каталках и на полу, занимают весь коридор. Мужчина за кадром говорит, что все эти люди умерли от коронавируса.Главный паталогоанатом региона Владимир Климачев рассказал, что умерших в госпитале вскрывают в другой больнице — №11. Он отметил, что вскрытие — обязательная процедура для определения точной причины смерти. Но из-за возросшего объема работы, а также из-за необходимости обеспечить безопасность врачей и изолировать инфицированные тела от незаразных, возникают задержки.По словам Климачева, в больнице оборудовали специальную комнату, где поддерживается необходимая температура. При необходимости тела будут доставлять в резервный морг горбольницы № 3.В краевом правительстве добавили, что рассматривают вариант с привлечением дополнительных кадров из числа сотрудников Алтайского медуниверситета. Кроме того, налажено взаимодействие с ритуальными агентствами по оперативному оформлению документов для захоронения."Специалисты рассчитывают, что принятые меры позволят решить данную проблему в течение нескольких дней", — заверили в правительстве. Что происходит в больницеСкопление тел умерших оказалось не единственной проблемой госпиталя, созданного на базе больницы №12."Сотрудники госпиталя постоянно контактируют с высокоинвазивной инфекцией, то есть находятся в зоне повышенного риска заражения. Так, в начале октября в горбольнице №12 одновременно несколько сотрудников (в том числе главный врач и его заместитель по медицинской части) заболели коронавирусной инфекцией с осложнениями", — сообщило краевое правительство.Изначально госпиталь был рассчитан на 360 коек. Но рост числа пациентов в тяжелом состоянии потребовал значительного увеличения коечного фонда. "За неполных два месяца в госпитале дважды развернули по 120 коек. С 12 октября в госпитале для пациентов развернуто 600 коек, 302 из которых обеспечены кислородом", — уточнили в правительстве.За все время с начала пандемии в больнице скончались около ста пациентов. А в целом в Алтайском крае умер 291 пациент с COVID-19.По последним данным, число заразившихся коронавирусом в крае достигло 17 306 — за минувшие сутки выявили 203 случая. Среди заболевших, в частности, — четыре заместителя губернатора: Денис Губин, Александр Климин, Александр Лукьянов и Игорь Степаненко. Некоторые из них лечатся дома, другие находятся в больнице.Выздоровели за все время 16 110 жителей Алтайского края.
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алтайский край
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, алтайский край, барнаул, общество

В подвале больницы в Барнауле скопились тела умерших пациентов

13:52 22.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило, что в подвале больницы в Барнауле скопились тела умерших пациентов, и объяснило это высокой загрузкой патологоанатомических служб.
Так в министерстве прокомментировали появившийся в соцсетях видеоролик из подвального помещения городской больницы №12, на базе которой создан госпиталь для больных COVID-19. На кадрах видно, что большие черные пакеты, лежащие на каталках и на полу, занимают весь коридор. Мужчина за кадром говорит, что все эти люди умерли от коронавируса.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 11:23Распространение нового коронавируса
В Алтайском крае открывают новые "ковидные" госпитали
Главный паталогоанатом региона Владимир Климачев рассказал, что умерших в госпитале вскрывают в другой больнице — №11. Он отметил, что вскрытие — обязательная процедура для определения точной причины смерти. Но из-за возросшего объема работы, а также из-за необходимости обеспечить безопасность врачей и изолировать инфицированные тела от незаразных, возникают задержки.
"В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных. Другой момент — не всегда родственники после вскрытия могут забрать освидетельствование о смерти или тело умершего пациента, некоторые располагаются в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать", — сказал врач в комментарии "Вестям".
По словам Климачева, в больнице оборудовали специальную комнату, где поддерживается необходимая температура. При необходимости тела будут доставлять в резервный морг горбольницы № 3.
В краевом правительстве добавили, что рассматривают вариант с привлечением дополнительных кадров из числа сотрудников Алтайского медуниверситета. Кроме того, налажено взаимодействие с ритуальными агентствами по оперативному оформлению документов для захоронения.
"Специалисты рассчитывают, что принятые меры позволят решить данную проблему в течение нескольких дней", — заверили в правительстве.

Что происходит в больнице

Скопление тел умерших оказалось не единственной проблемой госпиталя, созданного на базе больницы №12.
"Сотрудники госпиталя постоянно контактируют с высокоинвазивной инфекцией, то есть находятся в зоне повышенного риска заражения. Так, в начале октября в горбольнице №12 одновременно несколько сотрудников (в том числе главный врач и его заместитель по медицинской части) заболели коронавирусной инфекцией с осложнениями", — сообщило краевое правительство.
Изначально госпиталь был рассчитан на 360 коек. Но рост числа пациентов в тяжелом состоянии потребовал значительного увеличения коечного фонда. "За неполных два месяца в госпитале дважды развернули по 120 коек. С 12 октября в госпитале для пациентов развернуто 600 коек, 302 из которых обеспечены кислородом", — уточнили в правительстве.
За все время с начала пандемии в больнице скончались около ста пациентов. А в целом в Алтайском крае умер 291 пациент с COVID-19.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в крае достигло 17 306 — за минувшие сутки выявили 203 случая. Среди заболевших, в частности, — четыре заместителя губернатора: Денис Губин, Александр Климин, Александр Лукьянов и Игорь Степаненко. Некоторые из них лечатся дома, другие находятся в больнице.
Выздоровели за все время 16 110 жителей Алтайского края.
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