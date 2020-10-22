https://ria.ru/20201022/balkany-1581025165.html
Лавров посетит несколько балканских стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28-29 октября посетит Сербию, запланирована встреча с президентом страны Александром Вучичем, заявила официальный... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:15
2020-10-22T16:15
2020-10-22T16:37
сергей лавров
мид греции
сербия
босния и герцеговина
афины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:89:3022:1789_1400x0_80_0_0_01bbe98473cd72246a71b2f199de3e9b.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> 28-29 октября посетит <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербию</a>, запланирована встреча с президентом страны Александром Вучичем, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Сергей Лавров 26 октября в Афинах встретится с главой МИД Греции, будет принят премьер-министром страны, сообщила Мария Захарова.По словам Захаровой "в Афинах глава с министром иностранных дел, будет принят премьер-министром Греции, встретится с председателем ведущей оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил". В ходе визита стороны обсудят актуальные вопросы двусторонний повестки дня, в том числе, углубление экономического взаимодействия, будет рассмотрена также ситуация в восточном Средиземноморье, регионе Ближнего Востока, Севера Африки, на Балканах и на Кавказе.Сергей Лавров посетит 28 октября Боснию и Герцеговину, сообщила официальный представитель МИД.В рамках визита стороны обсудят двусторонние отношения, перспективы углубления взаимодействия, а также, среди прочего, ситуацию в балканском регионе.
https://ria.ru/20201021/serbiya-1580796683.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/gretsiya-1578173997.html
сербия
босния и герцеговина
афины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ff07efcc8673ac4f3c8290d574037c94.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, мид греции, сербия, босния и герцеговина, афины, в мире
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
28-29 октября посетит Сербию
, запланирована встреча с президентом страны Александром Вучичем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Двадцать восьмого-двадцать девятого октября состоится рабочий визит министра иностранных дел России в Республику Сербию. Запланирована встреча с президентом Сербии, а также участие в церемонии по случаю завершения оформления внутреннего убранства храма Святого Саввы и зажжения Вечного огня на кладбище освободителей Белграда", - заявила Захарова на брифинге.
Сергей Лавров 26 октября в Афинах встретится с главой МИД Греции, будет принят премьер-министром страны, сообщила Мария Захарова.
"26 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Грецию", - сказала она.
По словам Захаровой "в Афинах глава с министром иностранных дел, будет принят премьер-министром Греции, встретится с председателем ведущей оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил". В ходе визита стороны обсудят актуальные вопросы двусторонний повестки дня, в том числе, углубление экономического взаимодействия, будет рассмотрена также ситуация в восточном Средиземноморье, регионе Ближнего Востока, Севера Африки, на Балканах и на Кавказе.
Сергей Лавров посетит 28 октября Боснию и Герцеговину, сообщила официальный представитель МИД.
"Двадцать восьмого октября состоится рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину", - сказала она, отметив, что в ходе визита помимо переговоров в МИД страны запланированы также встречи с политическими руководством.
В рамках визита стороны обсудят двусторонние отношения, перспективы углубления взаимодействия, а также, среди прочего, ситуацию в балканском регионе.