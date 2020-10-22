https://ria.ru/20201022/balkany-1581025165.html

Лавров посетит несколько балканских стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28-29 октября посетит Сербию, запланирована встреча с президентом страны Александром Вучичем, заявила официальный... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:15

2020-10-22T16:15

2020-10-22T16:37

сергей лавров

мид греции‎

сербия

босния и герцеговина

афины

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> 28-29 октября посетит <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербию</a>, запланирована встреча с президентом страны Александром Вучичем, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Сергей Лавров 26 октября в Афинах встретится с главой МИД Греции, будет принят премьер-министром страны, сообщила Мария Захарова.По словам Захаровой "в Афинах глава с министром иностранных дел, будет принят премьер-министром Греции, встретится с председателем ведущей оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил". В ходе визита стороны обсудят актуальные вопросы двусторонний повестки дня, в том числе, углубление экономического взаимодействия, будет рассмотрена также ситуация в восточном Средиземноморье, регионе Ближнего Востока, Севера Африки, на Балканах и на Кавказе.Сергей Лавров посетит 28 октября Боснию и Герцеговину, сообщила официальный представитель МИД.В рамках визита стороны обсудят двусторонние отношения, перспективы углубления взаимодействия, а также, среди прочего, ситуацию в балканском регионе.

https://ria.ru/20201021/serbiya-1580796683.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/gretsiya-1578173997.html

сербия

босния и герцеговина

афины

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, мид греции‎, сербия, босния и герцеговина, афины, в мире