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https://ria.ru/20201022/balans-1581061551.html
Путин заявил, что России удалось найти баланс в период пандемии
России удалось найти баланс в период пандемии между экономической и социальной сферами, страна достаточно эффективно использовала накопленное ранее для... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:25
2020-10-22T19:50
выступление путина на заседании валдайского клуба
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> России удалось найти баланс в период пандемии между экономической и социальной сферами, страна достаточно эффективно использовала накопленное ранее для поддержки экономики и граждан во время пандемии, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая с видеообращением на ежегодном заседании международного клуба "Валдай"."На мой взгляд, сегодня мы тоже с правительством обсуждали эту тему, на мой взгляд, нам удалось точечным образом использовать достаточно большие ресурсы, которые мы приобрели за предыдущие годы. Используя макроэкономическое здоровье нашей экономики, макроэкономические показатели, опираясь на все то позитивное, что было сделано за предыдущие годы, нам удалось достаточно эффективно использовать эти средства, поддержать и граждан, и семьи с детьми. Поддержать малый и средний бизнес, поддержать даже крупные предприятия и отдельные отрасли", - продолжил он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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выступление путина на заседании валдайского клуба, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин заявил, что России удалось найти баланс в период пандемии

18:25 22.10.2020 (обновлено: 19:50 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. России удалось найти баланс в период пандемии между экономической и социальной сферами, страна достаточно эффективно использовала накопленное ранее для поддержки экономики и граждан во время пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с видеообращением на ежегодном заседании международного клуба "Валдай".
"Жизнь и здоровье граждан, без всякого сомнения, на первом месте. Безусловно, что жизнь и здоровье связаны с системами здравоохранения, которые должны иметь серьезную поддержку со стороны федерального бюджета и других бюджетных уровней. Нужно найти этот баланс. Мне представляется, что нам удалось этот баланс найти с самого начала. Мы предприняли ряд очень серьезных шагов по поддержке экономики. Общий объем - 4,5% ВВП. В некоторых других странах и больше, но вопрос даже не в объеме выделенных ресурсов, а в эффективности их использования", - сказал президент.
"На мой взгляд, сегодня мы тоже с правительством обсуждали эту тему, на мой взгляд, нам удалось точечным образом использовать достаточно большие ресурсы, которые мы приобрели за предыдущие годы. Используя макроэкономическое здоровье нашей экономики, макроэкономические показатели, опираясь на все то позитивное, что было сделано за предыдущие годы, нам удалось достаточно эффективно использовать эти средства, поддержать и граждан, и семьи с детьми. Поддержать малый и средний бизнес, поддержать даже крупные предприятия и отдельные отрасли", - продолжил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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