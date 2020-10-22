https://ria.ru/20201022/balans-1581061551.html

Путин заявил, что России удалось найти баланс в период пандемии

России удалось найти баланс в период пандемии между экономической и социальной сферами, страна достаточно эффективно использовала накопленное ранее для... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:25

2020-10-22T18:25

2020-10-22T19:50

выступление путина на заседании валдайского клуба

распространение нового коронавируса

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владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> России удалось найти баланс в период пандемии между экономической и социальной сферами, страна достаточно эффективно использовала накопленное ранее для поддержки экономики и граждан во время пандемии, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая с видеообращением на ежегодном заседании международного клуба "Валдай"."На мой взгляд, сегодня мы тоже с правительством обсуждали эту тему, на мой взгляд, нам удалось точечным образом использовать достаточно большие ресурсы, которые мы приобрели за предыдущие годы. Используя макроэкономическое здоровье нашей экономики, макроэкономические показатели, опираясь на все то позитивное, что было сделано за предыдущие годы, нам удалось достаточно эффективно использовать эти средства, поддержать и граждан, и семьи с детьми. Поддержать малый и средний бизнес, поддержать даже крупные предприятия и отдельные отрасли", - продолжил он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/ekonomika-1581065995.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество