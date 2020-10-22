Путин заявил, что России удалось найти баланс в период пандемии
18:25 22.10.2020 (обновлено: 19:50 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. России удалось найти баланс в период пандемии между экономической и социальной сферами, страна достаточно эффективно использовала накопленное ранее для поддержки экономики и граждан во время пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с видеообращением на ежегодном заседании международного клуба "Валдай".
"Жизнь и здоровье граждан, без всякого сомнения, на первом месте. Безусловно, что жизнь и здоровье связаны с системами здравоохранения, которые должны иметь серьезную поддержку со стороны федерального бюджета и других бюджетных уровней. Нужно найти этот баланс. Мне представляется, что нам удалось этот баланс найти с самого начала. Мы предприняли ряд очень серьезных шагов по поддержке экономики. Общий объем - 4,5% ВВП. В некоторых других странах и больше, но вопрос даже не в объеме выделенных ресурсов, а в эффективности их использования", - сказал президент.
"На мой взгляд, сегодня мы тоже с правительством обсуждали эту тему, на мой взгляд, нам удалось точечным образом использовать достаточно большие ресурсы, которые мы приобрели за предыдущие годы. Используя макроэкономическое здоровье нашей экономики, макроэкономические показатели, опираясь на все то позитивное, что было сделано за предыдущие годы, нам удалось достаточно эффективно использовать эти средства, поддержать и граждан, и семьи с детьми. Поддержать малый и средний бизнес, поддержать даже крупные предприятия и отдельные отрасли", - продолжил он.
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