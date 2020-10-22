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Туризм
https://ria.ru/20201022/avtoturizm-1580980804.html
Названы основные проблемы для развития автотуризма в России
Туристы, путешествующие по России на автомобилях, рассказали, что препятствует такому виду отдыха, сообщает Аналитический центр НАФИ. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:23
2020-10-22T14:08
туристы
туризм
россия
туризм
дороги
дальний восток
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. </strong>Туристы, путешествующие по России на автомобилях, рассказали, что препятствует такому виду отдыха, сообщает Аналитический центр НАФИ.Специалисты компании провели исследование среди 1600 человек в 53 регионах. Оказалось, что две трети (63 процента) респондентов в последние три года ездили на отдых на машине. Большинство из них – 81 процент — отметили низкое качество дорог. Им пришлось регулярно объезжать неровности, трещины, ямы, выбираться из колеи. Две трети – 66 процентов — указали на отсутствие или плохое освещение трасс. Более 50 процентов — недовольны низкой разрешенной скоростью передвижения, обеспокоены безопасностью дорог из-за отсутствия барьерных и сигнальных ограждений, разметки.Хуже других качество дорожного полотна оценили молодые путешественники 18-34 лет: среди них 85 процентов отметили плохое покрытие. Также максимально критично высказались жители Дальнего Востока: они активнее других ездили по стране, и у 97 процентов осталось негативное впечатление от трасс.Еще одна серьезная проблема, о которой говорили автотуристы, — "рваный" скоростной режим, то есть невозможность ехать с постоянной скоростью. Три четверти путешествовавших (75 процентов) отметили постоянно идущие ремонтные работы, которые заметно затрудняют движение, а более половины (58 процентов) указывают на множество меняющихся знаков ограничения скорости. Большое количество светофоров и наземных переходов отметили 31 и 23 процента путешественников соответственно.Инфраструктура вдоль трасс – отдельная "боль" автотуристов. На недостаток гостиниц и автозаправок вдоль дорог пожаловались 37 и 28 процентов респондентов соответственно. И более половины – 59 процентов – отметили высокую стоимость проживания в придорожных отелях.На многих участках пути — низкое качество или полное отсутствие мобильной связи и интернета, сообщили 72 процента опрошенных.
https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html
https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html
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туристы, россия, туризм, дороги, дальний восток, новости - туризм

Названы основные проблемы для развития автотуризма в России

13:23 22.10.2020 (обновлено: 14:08 22.10.2020)
 
© Depositphotos / OneinchpunchДевушки в автомобиле
Девушки в автомобиле - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Depositphotos / Oneinchpunch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Туристы, путешествующие по России на автомобилях, рассказали, что препятствует такому виду отдыха, сообщает Аналитический центр НАФИ.
Специалисты компании провели исследование среди 1600 человек в 53 регионах. Оказалось, что две трети (63 процента) респондентов в последние три года ездили на отдых на машине.
Большинство из них – 81 процент — отметили низкое качество дорог. Им пришлось регулярно объезжать неровности, трещины, ямы, выбираться из колеи. Две трети – 66 процентов — указали на отсутствие или плохое освещение трасс. Более 50 процентов — недовольны низкой разрешенной скоростью передвижения, обеспокоены безопасностью дорог из-за отсутствия барьерных и сигнальных ограждений, разметки.
Хуже других качество дорожного полотна оценили молодые путешественники 18-34 лет: среди них 85 процентов отметили плохое покрытие. Также максимально критично высказались жители Дальнего Востока: они активнее других ездили по стране, и у 97 процентов осталось негативное впечатление от трасс.
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Еще одна серьезная проблема, о которой говорили автотуристы, — "рваный" скоростной режим, то есть невозможность ехать с постоянной скоростью. Три четверти путешествовавших (75 процентов) отметили постоянно идущие ремонтные работы, которые заметно затрудняют движение, а более половины (58 процентов) указывают на множество меняющихся знаков ограничения скорости. Большое количество светофоров и наземных переходов отметили 31 и 23 процента путешественников соответственно.
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Инфраструктура вдоль трасс – отдельная "боль" автотуристов. На недостаток гостиниц и автозаправок вдоль дорог пожаловались 37 и 28 процентов респондентов соответственно. И более половины – 59 процентов – отметили высокую стоимость проживания в придорожных отелях.
На многих участках пути — низкое качество или полное отсутствие мобильной связи и интернета, сообщили 72 процента опрошенных.
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