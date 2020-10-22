https://ria.ru/20201022/avtoturizm-1580980804.html

Названы основные проблемы для развития автотуризма в России

Туристы, путешествующие по России на автомобилях, рассказали, что препятствует такому виду отдыха, сообщает Аналитический центр НАФИ. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:23

2020-10-22T13:23

2020-10-22T14:08

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. </strong>Туристы, путешествующие по России на автомобилях, рассказали, что препятствует такому виду отдыха, сообщает Аналитический центр НАФИ.Специалисты компании провели исследование среди 1600 человек в 53 регионах. Оказалось, что две трети (63 процента) респондентов в последние три года ездили на отдых на машине. Большинство из них – 81 процент — отметили низкое качество дорог. Им пришлось регулярно объезжать неровности, трещины, ямы, выбираться из колеи. Две трети – 66 процентов — указали на отсутствие или плохое освещение трасс. Более 50 процентов — недовольны низкой разрешенной скоростью передвижения, обеспокоены безопасностью дорог из-за отсутствия барьерных и сигнальных ограждений, разметки.Хуже других качество дорожного полотна оценили молодые путешественники 18-34 лет: среди них 85 процентов отметили плохое покрытие. Также максимально критично высказались жители Дальнего Востока: они активнее других ездили по стране, и у 97 процентов осталось негативное впечатление от трасс.Еще одна серьезная проблема, о которой говорили автотуристы, — "рваный" скоростной режим, то есть невозможность ехать с постоянной скоростью. Три четверти путешествовавших (75 процентов) отметили постоянно идущие ремонтные работы, которые заметно затрудняют движение, а более половины (58 процентов) указывают на множество меняющихся знаков ограничения скорости. Большое количество светофоров и наземных переходов отметили 31 и 23 процента путешественников соответственно.Инфраструктура вдоль трасс – отдельная "боль" автотуристов. На недостаток гостиниц и автозаправок вдоль дорог пожаловались 37 и 28 процентов респондентов соответственно. И более половины – 59 процентов – отметили высокую стоимость проживания в придорожных отелях.На многих участках пути — низкое качество или полное отсутствие мобильной связи и интернета, сообщили 72 процента опрошенных.

https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html

https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, россия, туризм, дороги, дальний восток, новости - туризм