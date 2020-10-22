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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201022/avtomobili-1580944951.html
Служебные автомобили липецких чиновников передадут медикам
Участковым врачам липецких поликлиник будут переданы 15 автомобилей из гаража областной администрации и 10 из гаража администрации города, сообщил глава региона РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:25
2020-10-22T10:25
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 22 окт — РИА Новости</strong>. Участковым врачам липецких поликлиник будут переданы 15 автомобилей из гаража областной администрации и 10 из гаража администрации города, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.Начальникам управлений и главам районов дано поручение, предоставить максимально возможное количество транспортных средств в медучреждения.По словам Артамонова, автомобили предоставят участковым терапевтам, которые будут работать по вызовам. "Мы стоим перед критическим моментом борьбы с коронавирусной инфекцией. Весной липецкие медики одними из первых в стране столкнулись с новой болезнью. Мы прошли через нее успешнее, чем многие другие регионы. Мы и сегодня имеем сравнительно лучшие показатели, чем другие субъекты", - сказал глава региона.Однако сейчас, по словам Артамонова, область столкнулась с новой более мощной волной заболевания.
https://ria.ru/20201020/shtat-1580642471.html
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игорь артамонов

Служебные автомобили липецких чиновников передадут медикам

10:25 22.10.2020
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Участковым врачам липецких поликлиник будут переданы 15 автомобилей из гаража областной администрации и 10 из гаража администрации города, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Начальникам управлений и главам районов дано поручение, предоставить максимально возможное количество транспортных средств в медучреждения.
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20 октября, 13:58Липецкая область
Штат инфекционных госпиталей в Липецкой области увеличат
По словам Артамонова, автомобили предоставят участковым терапевтам, которые будут работать по вызовам.
"Мы стоим перед критическим моментом борьбы с коронавирусной инфекцией. Весной липецкие медики одними из первых в стране столкнулись с новой болезнью. Мы прошли через нее успешнее, чем многие другие регионы. Мы и сегодня имеем сравнительно лучшие показатели, чем другие субъекты", - сказал глава региона.
Однако сейчас, по словам Артамонова, область столкнулась с новой более мощной волной заболевания.
"К коронавирусу присоединились сезонные болезни. Кратно выросло количество обращений в скорую и к врачам. Продолжаем наращивать наши ресурсы и решать возникающие проблемы", - отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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