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https://ria.ru/20201022/avifavir-1581033208.html
Производитель "Авифавира" рассказал, когда препарат появится в аптеках
Продажи препарата для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир" в аптеках могут начаться в ноябре, сообщил журналистам председатель совета директоров... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:42
2020-10-22T16:42
распространение нового коронавируса
авифавир
андрей иващенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Продажи препарата для лечения коронавирусной инфекции "<a href="https://ria.ru/product_avifavir" target="_blank">Авифавир</a>" в аптеках могут начаться в ноябре, сообщил журналистам председатель совета директоров фармацевтической группы "Химрар" <a href="https://ria.ru/person_andrey-ivaschenko" target="_blank">Андрей Иващенко</a>."Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), 29 мая получил регистрационное удостоверение <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenij" target="_blank">Минздрава РФ</a> и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.По его словам, еще две недели может понадобиться для непосредственного допуска "Авифавира" в аптеки. Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли ожидать начала продаж препарата уже в ноябре. "У нас на складах сотни тысяч упаковок лежат физически", - добавил Иващенко.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на прошлой неделе сообщила о согласовании первым двум фармпроизводителям предельной отпускной цены на фавипиравир. Предельная отпускная цена на фавипиравир установлена в размере 100 рублей за таблетку. После регистрации предельной отпускной цены на препарат его стоимость за упаковку из 50 таблеток в российских регионах составит 5 500 рублей (включая НДС, без учета региональных надбавок).По словам председателя совета директоров группы, стоимость "Авифавира" будет находиться на этом уровне - 5 500 рублей с НДС. "Авифавир" будет продаваться в упаковках по 50 таблеток.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580825614.html
https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580924828.html
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авифавир, андрей иващенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество

Производитель "Авифавира" рассказал, когда препарат появится в аптеках

16:42 22.10.2020
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Продажи препарата для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир" в аптеках могут начаться в ноябре, сообщил журналистам председатель совета директоров фармацевтической группы "Химрар" Андрей Иващенко.
"Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Отвечая на вопрос, когда ожидается получение разрешения на амбулаторное применение препарата, Иващенко в четверг сказал: "Наверное, в ближайшее время получим". "Клинические испытания закончили в начале октября. Соответственно, 28 дней наблюдения закончатся к концу октября. Соответственно, надеюсь, что к Дню Революции (к 7 ноября - ред.) у нас будет (разрешение - ред.)", - добавил он.

По его словам, еще две недели может понадобиться для непосредственного допуска "Авифавира" в аптеки. Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли ожидать начала продаж препарата уже в ноябре. "У нас на складах сотни тысяч упаковок лежат физически", - добавил Иващенко.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на прошлой неделе сообщила о согласовании первым двум фармпроизводителям предельной отпускной цены на фавипиравир. Предельная отпускная цена на фавипиравир установлена в размере 100 рублей за таблетку. После регистрации предельной отпускной цены на препарат его стоимость за упаковку из 50 таблеток в российских регионах составит 5 500 рублей (включая НДС, без учета региональных надбавок).
По словам председателя совета директоров группы, стоимость "Авифавира" будет находиться на этом уровне - 5 500 рублей с НДС. "Авифавир" будет продаваться в упаковках по 50 таблеток.
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