Производитель "Авифавира" рассказал, когда препарат появится в аптеках
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Продажи препарата для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир" в аптеках могут начаться в ноябре, сообщил журналистам председатель совета директоров фармацевтической группы "Химрар" Андрей Иващенко.
"Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Отвечая на вопрос, когда ожидается получение разрешения на амбулаторное применение препарата, Иващенко в четверг сказал: "Наверное, в ближайшее время получим". "Клинические испытания закончили в начале октября. Соответственно, 28 дней наблюдения закончатся к концу октября. Соответственно, надеюсь, что к Дню Революции (к 7 ноября - ред.) у нас будет (разрешение - ред.)", - добавил он.
По его словам, еще две недели может понадобиться для непосредственного допуска "Авифавира" в аптеки. Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли ожидать начала продаж препарата уже в ноябре. "У нас на складах сотни тысяч упаковок лежат физически", - добавил Иващенко.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на прошлой неделе сообщила о согласовании первым двум фармпроизводителям предельной отпускной цены на фавипиравир. Предельная отпускная цена на фавипиравир установлена в размере 100 рублей за таблетку. После регистрации предельной отпускной цены на препарат его стоимость за упаковку из 50 таблеток в российских регионах составит 5 500 рублей (включая НДС, без учета региональных надбавок).
По словам председателя совета директоров группы, стоимость "Авифавира" будет находиться на этом уровне - 5 500 рублей с НДС. "Авифавир" будет продаваться в упаковках по 50 таблеток.
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