https://ria.ru/20201022/astrazeneca-1580949921.html

Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca, отметил, что если компания решила продолжить РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:48

2020-10-22T10:48

2020-10-22T11:43

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александр гинцбург

astrazeneca

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>, комментируя РИА Новости смерть участника испытаний вакцины <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>, отметил, что если компания решила продолжить исследования, то у нее есть доказательства отсутствия связи гибели человека с введенным препаратом.Ранее Национальное агентство <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> по надзору за здоровьем Anvisa сообщило о гибели участника испытаний вакцины британской компании AstraZeneca. Причина смерти не раскрывается "из соображений этики и конфиденциальности". Не приводится информация и о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат, однако тесты продолжаются."Все на этом свете, вакцинированные или невакцинированные, как мы с вами понимаем, умрут. Самое главное — от чего они умрут. Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека", — сказал Гинцбург.Комментируя продолжение испытаний, ученый предположил, что у компании есть "серьезные доказательства и основания для того, чтобы не связывать смерть" и вакцинацию."Если нет причинно-следственной связи и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать. Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений — вакцинация и смерть — то конечно, надо останавливать согласно любому законодательству", — уточнил Гинцбург. Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами <a href="http://ria.ru/location_Oxford/" target="_blank" data-auto="true">Оксфорда</a> на основе аденовирусных векторов обезьян, в августе перешла к третьей фазе испытаний в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. AstraZeneca Plc, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, была образована путем слияния в 1999 году британской Zeneca Group Plc и шведской Astra AB. Компания занимается разработкой, производством и реализацией препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых, неврологических, а также онкологических болезней.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201010/simtomy-1579151263.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580544613.html

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оксфорд

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бразилия, оксфорд, сша, александр гинцбург, astrazeneca , в мире