В честь юбилея АСТ вышла видеокнига с участием авторов издательства

"Лев Толстой как-то сказал, что если вы можете не писать — не пишите. И он был прав. Человек пишет, потому что не может иначе. Но очень многие пишут совсем не поэтому. И я бы пожелал АСТ издавать книги тех, кто не может не писать. Пусть у издательства АСТ будет чувство гордости, что издаются настоящие писатели (я себя не называю писателем, я стесняюсь себя так называть — я журналист). Писатели — это люди, которые обладают даром предвидения, чувствуют, что будет, задолго до того, как это произойдет, гораздо лучше политологов, футурологов. Это особые совершенно люди, и их надо лелеять, холить, беречь", — рассказал в интервью Владимир Познер.