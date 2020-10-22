https://ria.ru/20201022/ast-1580989967.html
В честь юбилея АСТ вышла видеокнига с участием авторов издательства
По случаю своего 30-летия АСТ запускает проект "30 глав", представляющий собой видеоинтервью с авторами издательства. Первый эпизод с Владимиром Познером... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:16
2020-10-22T18:16
2020-10-22T18:16
культура
книги
новости культуры
гузель яхина
владимир познер
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. По случаю своего 30-летия АСТ <a href="https://ast.ru/news/30-let-30-glav-videokniga-s-avtorami-izdatelstva/" target="_blank">запускает</a> проект "30 глав", представляющий собой видеоинтервью с авторами издательства. Первый эпизод с Владимиром Познером появится в Сети 22 октября. В числе участников видеокниги: Борис Акунин, Дмитрий Быков, Алексей Иванов, Яна Вагнер, Павел Санаев, Сергей Лукьяненко, Лео Бокерия, Ася Казанцева, Любовь Казарновская, Марина Степнова, Людмила Улицкая, Александр Цыпкин, Гузель Яхина, Александр Свияш, Галина Юзефович и другие. С 22 октября каждый день в 18:00 в официальной <a href="https://vk.com/izdatelstvoast" target="_blank">группе</a> АСТ "ВКонтакте" будет публиковаться новое видео. Беседует с писателями о творчестве и жизни журналист и телеведущий Никита Пименов.Героем последней главы станет Дэн Браун ("Код да Винчи", "Инферно", "Происхождение", "Звериная симфония"). "Это первое видеоинтервью с американским писателем, записанное специально для российской аудитории", — уточнили в издательстве. Беседа с Захаром Прилепиным появится в Сети 23 октября, с Людмилой Улицкой — 25 октября, с Борисом Акуниным – 27 октября.
https://ria.ru/20201007/ulitskaya-1578647233.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, новости культуры, гузель яхина, владимир познер
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости
. По случаю своего 30-летия АСТ запускает
проект "30 глав", представляющий собой видеоинтервью с авторами издательства. Первый эпизод с Владимиром Познером появится в Сети 22 октября.
"Лев Толстой как-то сказал, что если вы можете не писать — не пишите. И он был прав. Человек пишет, потому что не может иначе. Но очень многие пишут совсем не поэтому. И я бы пожелал АСТ издавать книги тех, кто не может не писать. Пусть у издательства АСТ будет чувство гордости, что издаются настоящие писатели (я себя не называю писателем, я стесняюсь себя так называть — я журналист). Писатели — это люди, которые обладают даром предвидения, чувствуют, что будет, задолго до того, как это произойдет, гораздо лучше политологов, футурологов. Это особые совершенно люди, и их надо лелеять, холить, беречь", — рассказал в интервью Владимир Познер.
В числе участников видеокниги: Борис Акунин, Дмитрий Быков, Алексей Иванов, Яна Вагнер, Павел Санаев, Сергей Лукьяненко, Лео Бокерия, Ася Казанцева, Любовь Казарновская, Марина Степнова, Людмила Улицкая, Александр Цыпкин, Гузель Яхина, Александр Свияш, Галина Юзефович и другие.
С 22 октября каждый день в 18:00 в официальной группе
АСТ "ВКонтакте" будет публиковаться новое видео. Беседует с писателями о творчестве и жизни журналист и телеведущий Никита Пименов.
Героем последней главы станет Дэн Браун ("Код да Винчи", "Инферно", "Происхождение", "Звериная симфония").
"Это первое видеоинтервью с американским писателем, записанное специально для российской аудитории", — уточнили в издательстве.
Беседа с Захаром Прилепиным появится в Сети 23 октября, с Людмилой Улицкой — 25 октября, с Борисом Акуниным – 27 октября.