https://ria.ru/20201022/armyane-1581006912.html

Права армян в Карабахе будут полностью соблюдены, заявил Алиев

Права и безопасность проживающих в Карабахе армян будут полностью соблюдены, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:51

2020-10-22T14:51

2020-10-22T14:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Права и безопасность проживающих в Карабахе армян будут полностью соблюдены, заявил президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201022/avtonomiya-1580993283.html

https://ria.ru/20201020/karabakh-1580646962.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире