https://ria.ru/20201022/argentina-1580950040.html

Дмитрий Феоктистов: Аргентина надеется на российскую вакцину от COVID-19

В четверг исполняется 135 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Аргентиной. Пандемия коронавируса больно ударила по всем странам,... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:00

2020-10-22T13:00

2020-10-22T13:01

россия

дмитрий феоктистов

аргентина

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580951384_0:8:2040:1155_1400x0_80_0_0_bc26e695ec179e7cd3c0438d85d76c2c.jpg

<em>В четверг исполняется 135 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и <a href="https://ria.ru/location_Argentina" target="_blank">Аргентиной</a>. Пандемия коронавируса больно ударила по всем странам, однако Москва и Буэнос-Айрес намерены развивать сотрудничество, несмотря на все трудности. О помощи РФ в борьбе с COVID-19, судьбе атомных проектов и новых инициативах, о гастролях Большого театра и получении гражданства Наталией Орейро рассказал в интервью РИА Новости посол России в Аргентине <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Feoktistov" target="_blank">Дмитрий Феоктистов</a>.</em><strong>— Как Россия и Аргентина сотрудничают в сфере борьбы с пандемией коронавируса?</strong><strong>— </strong>Противодействие распространению COVID-19 занимает заметное место в двусторонней повестке дня. Мы инициативно предложили содействие в обеспечении Аргентины тестами (на безвозмездной основе) и препаратами для лечения инфекции.Все, что касается российской вакцины "Cпутник V" – в фокусе внимания аргентинского руководства, СМИ и простых граждан, многие из которых хотели бы уже сейчас сделать себе прививку.Посольство оказывает поддержку в налаживании диалога аргентинских властей с Российским фондом прямых инвестиций, который занимается продвижением "Cпутник V" на внешние рынки. С приходом российской вакцины в Аргентину здесь связывают надежды на скорейшее избавление от страха и от самой болезни уже в самое ближайшее время.<strong>— Как сильно повлияла на взаимодействие между странами пандемия коронавируса, в частности на торговлю?</strong><strong>— </strong>Сложившаяся ситуация больно ударила по всем странам. В Аргентине падение экономических показателей больше, чем в России. Разумеется, такое положение дел не могло не сказаться и на объеме торгового взаимодействия, пострадали все области сотрудничества.Согласно данным ФТС России, двусторонний товарооборот в первом полугодии 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 12% — с 611,2 до 458,6 миллионов долларов.Стараемся прилагать все необходимые усилия, чтобы постепенно выправить ситуацию. В прошлом месяце состоялась встреча сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, удалось обсудить практически все ключевые вопросы двусторонней торгово-экономической повестки дня, включая совместные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, энергетики, таможенных и банковских вопросов.При условии нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки очередное заседание межправкомиссии должно состояться в Москве в 2021 году.<strong>— А какие встречи планируется провести до конца года?</strong><strong>— </strong>Намечено проведение в онлайн-формате российско-аргентинских межмидовских консультаций по информационной проблематике на уровне руководителей профильных департаментов внешнеполитических ведомств.Несмотря на существующие ограничения, поддерживаем регулярные контакты с руководством аргентинского МИД и других ведомств. На днях запланирована моя встреча с вице-президентом, председателем Сената Национального конгресса Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер.<strong>— В настоящее время Аргентина переживает серьезный финансовый и экономический кризис, который еще сильнее усугубила пандемия. Как эта ситуация сказывается на обсуждении крупных совместных инфраструктурных проектов?</strong><strong>— </strong>В условиях пандемии многие наши проекты в Аргентине оказались замороженными, возникшая неопределенность повлияла на обсуждение ряда инициатив по производственной кооперации, в том числе по линии Росатома, "Трансмашхолдинга", РЖД.Рассчитываем, что Аргентина в обозримой перспективе сможет вернуться на путь стабильного развития, которое неминуемо потребует большого количества экологически чистой, безопасной и дешевой электроэнергии. Несмотря на все трудности, Росатом продолжает диалог с аргентинскими партнерами по вопросам совместной деятельности по использованию атомной энергии в мирных целях.Технологически сложные проекты, к которым относится и сооружение АЭС большой мощности, не могут начаться "завтра", они требуют длительной подготовки и формирования соответствующей нормативно-правовой и договорной базы.Наши страны обладают опытом многолетнего взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как ядерный топливный цикл, поставки урана и изотопной продукции российского производства, и готовы их дальше развивать. Сейчас обсуждаем с партнерами целый ряд новых проектов — от добычи урана в Аргентине на основе российских технологий до участия в тендере на сооружение сухого хранилища отработанного ядерного топлива АЭС "Атуча-2".Россия заинтересована в реализации совместных проектов как в области традиционной, так и альтернативной энергетики. Российское и советское оборудование продолжает успешно функционировать на аргентинских электростанциях, а относительно недавно компания "Силовые машины" реализовала проекты на гидроэлектростанциях Лос-Караколес и Пунта-Негра. В сфере альтернативной энергетики группа компаний "Хевел", специализирующаяся на реализации проектов создания фотовольтаических парков "под ключ", рассматривает аргентинский рынок как перспективный.<strong>— А в сфере железнодорожного транспорта?</strong>— Настроены на продвижение сотрудничества. Компания "Трансмашхолдинг" готова предложить Аргентине не только поставку подвижного состава и путевой техники, но и впоследствии инвестировать в развитие национальной железнодорожной отрасли. В дочернем предприятии "Трансмашхолдинга" трудятся более 200 человек, создаются новые рабочие места, растет вовлеченность местных производственных предприятий, которые стали поставщиками для проектов "Трансмашхолдинг" не только в Аргентине, но и в третьих странах.В перспективе российская компания намерена сформировать в Аргентине индустриальный кластер по производству и обслуживанию железнодорожной техники, подготовке кадров. В области инфраструктуры активный интерес к Аргентине проявляет компания "РЖД", которая в настоящее время изучает потенциальные проекты и формы участия в них.Российские компании выражают заинтересованность в сотрудничестве с аргентинскими партнерами в реализации проектов по добыче нефти и газа, в том числе освоении одного из крупнейших в мире месторождений сланцевых углеводородов Вака-Муэрта. В осуществлении совместных проектов на территории Аргентины заинтересована российская нефтяная компания "Зарубежнефть", которая готова предложить аргентинцам запатентованные технологии повышения нефтеотдачи и стабилизации добычи на зрелых месторождениях. Компания "Газпром" также прорабатывает возможность участия в нефтегазовых проектах.<strong>— Ранее любимая многими россиянами актриса и певица Наталия Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства. В какой стадии сейчас находится этот процесс?</strong>— И здесь пандемия, к сожалению, оказала свое негативное воздействие. Накануне введения в Аргентине всеобщего обязательного карантина в марте этого года Наталия Орейро посетила посольство и подала соответствующие документы, однако этот пакет не был полностью сформирован, каких-то бумаг не хватало. В связи с тяжелой санитарно-эпидемиологической ситуацией процесс затормозился, так как многие аргентинские учреждения продолжают оставаться закрытыми. Иными словами, нужные справки нередко приходится добывать чуть ли не с боем. Надеемся, что популярная актриса и певица в ближайшее время сможет преодолеть эти бюрократические препятствия.<strong>— Большой театр ранее сообщил, что впервые за долгие годы посетит Аргентину. Выступления солистов Молодежной оперной программы и балет "Лебединое озеро" будут показаны на сцене театра "Колон". Речь идет о 2021 годе? Какие еще культурные мероприятия запланированы между двумя странами?</strong><strong>— </strong>"Колон" — один наиболее известных театров в мире, нас с ним многое связывает. На его открытии в 1908 году пел Федор Шаляпин, в разные годы на этой сцене выступали великие российские и советские артисты.9 мая в "Колоне" должен был пройти большой праздничный концерт в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, из-за пандемии это мероприятие не состоялось. Надеемся, что на график аргентинских гастролей Большого театра в 2021 году санитарно-эпидемиологическая ситуация не повлияет. В Аргентине традиционно проводится много связанных с Россией культурных и просветительских мероприятий. В 2019 году с успехом прошел Фестиваль российского кино. Рассчитываем, что наша страна будет представлена на самой престижной в латиноамериканском регионе Международной книжной ярмарке Буэнос-Айреса. Более конкретно про реализацию намеченных планов можно будет говорить только после того, как отступит пандемия.<strong>— 22 октября будет отмечаться годовщина установления дипломатических отношений между Россией и Аргентиной. Как вы можете охарактеризовать их текущее состояние?</strong>— Российско-аргентинские связи проверены временем, в них никогда не было и нет места непреодолимым противоречиям. В основе этой прочной дружбы — взаимные уважение и глубокая симпатия между нашими народами. Нас объединяет близость взглядов на современное мироустройство, уважение к принципу невмешательства во внутренние дела, примату международного права, центральной роли ООН в мировых делах.Сегодня большие надежды мы связываем с новой аргентинской администрацией, высокие представители которой неоднократно декларировали нацеленность на поступательное развитие отношений с Россией. Рассчитываем, что находящиеся в проработке совместные проекты будут реализованы по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки.За 135 лет наши страны смогли наладить прочные и доверительные связи, в основе которых лежит не сиюминутная политическая конъюнктура, а живой интерес к жизни и культуре друг друга, солидный исторический опыт сотрудничества, а также обоюдная заинтересованность в формировании более справедливого и безопасного мира. Разделяющие наши столицы тысячи километров никогда не были для этого преградой. Уверен, что в будущем мы станем еще более близкими друзьями.

https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580530674.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575574606.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575253255.html

россия

аргентина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий феоктистов, аргентина, интервью