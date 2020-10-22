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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/areplivir-1580973985.html
Названа новая рекомендованная цена препарата от коронавируса "Арепливир"
Новая рекомендованная розничная цена препарата от коронавируса "Арепливир" составит 5 тысяч 60 рублей, рассказал РИА Новости главный исполнительный директор... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:32
2020-10-22T12:32
распространение нового коронавируса
промомед
арепливир
андрей младенцев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
р-фарм
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости, Светлана Задёра.</strong> Новая рекомендованная розничная цена препарата от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_areplivir" target="_blank">Арепливир</a>" составит 5 тысяч 60 рублей, рассказал РИА Новости главный исполнительный директор компании-производителя ГК "Промомед" <a href="https://ria.ru/person_andrey-mladentsev" target="_blank">Андрей Младенцев</a>.Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> зарегистрировал предельные отпускные цены на фавипиравир в размере 100 рублей за таблетку без учета НДС и региональных надбавок. В России препараты от коронавируса с международным непатентованным наименованием "фавипиравир" выпускает компания "Р-Фарм" - "Коронавир" и компания "Промомед" - "Арепливир"."Наша рекомендованная розничная цена 5 тысяч 60 рублей с НДС на полке", - сказал Младенцев.В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". В середине октября Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200927/areplivir-1577832797.html
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промомед, арепливир, андрей младенцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, р-фарм, общество

Названа новая рекомендованная цена препарата от коронавируса "Арепливир"

12:32 22.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения коронавируса "Арепливир"
Препарат для лечения коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости, Светлана Задёра. Новая рекомендованная розничная цена препарата от коронавируса "Арепливир" составит 5 тысяч 60 рублей, рассказал РИА Новости главный исполнительный директор компании-производителя ГК "Промомед" Андрей Младенцев.
Ранее Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на фавипиравир в размере 100 рублей за таблетку без учета НДС и региональных надбавок. В России препараты от коронавируса с международным непатентованным наименованием "фавипиравир" выпускает компания "Р-Фарм" - "Коронавир" и компания "Промомед" - "Арепливир".
"Наша рекомендованная розничная цена 5 тысяч 60 рублей с НДС на полке", - сказал Младенцев.

"Это для всех регионов. Это рекомендованная, а не максимальная цена. Максимальная может отличаться из-за разности наценок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты по регионам. Но мы рекомендуем именно эту цену", - добавил он.

В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". В середине октября Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции.
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Распространение нового коронавирусаПромомедАрепливирАндрей МладенцевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоР-фармОбщество
 
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