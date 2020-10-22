https://ria.ru/20201022/areplivir-1580973985.html

Названа новая рекомендованная цена препарата от коронавируса "Арепливир"

Новая рекомендованная розничная цена препарата от коронавируса "Арепливир" составит 5 тысяч 60 рублей, рассказал РИА Новости главный исполнительный директор... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:32

2020-10-22T12:32

2020-10-22T12:32

распространение нового коронавируса

промомед

арепливир

андрей младенцев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

р-фарм

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577660828_0:259:3018:1957_1400x0_80_0_0_96ca5a7c72d46e3b56cc55190f2dd43f.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости, Светлана Задёра.</strong> Новая рекомендованная розничная цена препарата от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_areplivir" target="_blank">Арепливир</a>" составит 5 тысяч 60 рублей, рассказал РИА Новости главный исполнительный директор компании-производителя ГК "Промомед" <a href="https://ria.ru/person_andrey-mladentsev" target="_blank">Андрей Младенцев</a>.Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> зарегистрировал предельные отпускные цены на фавипиравир в размере 100 рублей за таблетку без учета НДС и региональных надбавок. В России препараты от коронавируса с международным непатентованным наименованием "фавипиравир" выпускает компания "Р-Фарм" - "Коронавир" и компания "Промомед" - "Арепливир"."Наша рекомендованная розничная цена 5 тысяч 60 рублей с НДС на полке", - сказал Младенцев.В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". В середине октября Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200927/areplivir-1577832797.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промомед, арепливир, андрей младенцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, р-фарм, общество