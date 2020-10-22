https://ria.ru/20201022/annavintur-1581002649.html

Анна Винтур и Шелби Брайан расстались после 20 лет совместной жизни

СМИ узнали, что легендарный главный редактор американского Vogue Анна Винтур (70 лет) и бизнесмен Шелби Брайан (74 года) расстались после 20 лет совместной... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:03

2020-10-22T17:03

2020-10-22T17:03

шоубиз

анна винтур

знаменитости

звезды

нью-йорк (город)

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. СМИ узнали, что легендарный главный редактор американского Vogue Анна Винтур (70 лет) и бизнесмен Шелби Брайан (74 года) расстались после 20 лет совместной жизни,, <a href="https://pagesix.com/2020/10/21/anna-wintour-and-shelby-bryan-split-after-20-years/" target="_blank">сообщает</a> Page Six. В издании уточняют – пока неясно, что стало причиной раскола. Некоторые предположили, что Брайан вернулся к своей бывшей жене Кэтрин, чей супруг, банкир Дэймон Меззакаппа умер в 2015 году. Однако источники, близкие к ней, уверяют, что это не так: "Кэтрин и Шелби воспитывают совместных детей, поэтому находятся в дружеских отношениях. Вот и все". В ноябре прошлого года журналисты из Page Six писали, что отношения между Анной Винтур и Шелби Брайаном начали портиться еще в 2013 году после того, как выяснилось, что предприниматель задолжал около 1,2 миллиона долларов за неуплату налогов. С тех пор их стали все реже видеть вместе, пока инсайдер не подтвердил, что супруги окончательно расстались. Винтур и Брайан начали встречаться еще в 1999 году. Тогда их роман вызвал переполох среди элиты Нью-Йорка, поскольку бизнесмен якобы ушел от своей жены, чтобы быть с журналисткой. В 2004 году они узаконили отношения на тайной церемонии.

https://ria.ru/20200626/1573510572.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна винтур, знаменитости, звезды, нью-йорк (город)