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https://ria.ru/20201022/altsgeymer-1580977031.html
В США заявили об успешных доклинических испытаниях вакцины от Альцгеймера
Доклинические испытания показали, что созданная учеными из Университета Южной Флориды вакцина может препятствовать развитию болезни Альцгеймера, сообщает журнал РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:47
2020-10-22T12:47
открытия - риа наука
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Доклинические испытания показали, что созданная учеными из Университета Южной Флориды вакцина может препятствовать развитию болезни Альцгеймера, сообщает журнал <a href="https://medicalxpress.com/" target="_blank">Medicalxpress.</a>Одной из отличительных патологий болезни является накопление амилоидных бляшек в мозге, которые приводят к нарушению сигнальной системы клеток.Болезнь Альцгеймера – разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия. Болезнь названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера (Alois Alzheimer), впервые ее описавшего. Согласно статистике, в среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет и только 3% преодолевают 14-летний рубеж.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/mozg-1579894472.html
https://ria.ru/20200921/altsgeymer-1577527972.html
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открытия - риа наука

В США заявили об успешных доклинических испытаниях вакцины от Альцгеймера

12:47 22.10.2020
 
© Фото : Dublin Brain Bank 2015Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Dublin Brain Bank 2015
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Доклинические испытания показали, что созданная учеными из Университета Южной Флориды вакцина может препятствовать развитию болезни Альцгеймера, сообщает журнал Medicalxpress.
"Доклинические исследования... указывают на то, что антиген-представляющая дендритная вакцина с особым иммунным ответом на олигомерный Aβ может быть безопаснее и может предложить клинический результат в лечении болезни Альцгеймера", - говорится в сообщении журнала.
Сила мысли - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 10:34
Альцгеймер, Паркинсон и вред мозгу. Ученые о новых последствиях COVID
Одной из отличительных патологий болезни является накопление амилоидных бляшек в мозге, которые приводят к нарушению сигнальной системы клеток.
"Эта терапевтическая вакцина использует собственные иммунные клетки организма для нацеливания на токсичные молекулы Aβ, которые накапливаются в мозге, создавая опасность. И, что важно, она обеспечивает сильные иммуномодулирующие эффекты, не вызывая нежелательных, связанных с вакцинами аутоиммунных реакций у стареющих мышей", - приводит журнал слова ученого-разработчика вакцины.
Болезнь Альцгеймера – разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия. Болезнь названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера (Alois Alzheimer), впервые ее описавшего. Согласно статистике, в среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет и только 3% преодолевают 14-летний рубеж.
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 07:30
Развеяны мифы о болезни Альцгеймера
 
Открытия - РИА Наука
 
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