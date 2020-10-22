https://ria.ru/20201022/altsgeymer-1580977031.html

В США заявили об успешных доклинических испытаниях вакцины от Альцгеймера

Доклинические испытания показали, что созданная учеными из Университета Южной Флориды вакцина может препятствовать развитию болезни Альцгеймера, сообщает журнал РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:47

2020-10-22T12:47

2020-10-22T12:47

открытия - риа наука

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Доклинические испытания показали, что созданная учеными из Университета Южной Флориды вакцина может препятствовать развитию болезни Альцгеймера, сообщает журнал <a href="https://medicalxpress.com/" target="_blank">Medicalxpress.</a>Одной из отличительных патологий болезни является накопление амилоидных бляшек в мозге, которые приводят к нарушению сигнальной системы клеток.Болезнь Альцгеймера – разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия. Болезнь названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера (Alois Alzheimer), впервые ее описавшего. Согласно статистике, в среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет и только 3% преодолевают 14-летний рубеж.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/mozg-1579894472.html

https://ria.ru/20200921/altsgeymer-1577527972.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука