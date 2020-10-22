В США заявили об успешных доклинических испытаниях вакцины от Альцгеймера
© Фото : Dublin Brain Bank 2015Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
© Фото : Dublin Brain Bank 2015
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Доклинические испытания показали, что созданная учеными из Университета Южной Флориды вакцина может препятствовать развитию болезни Альцгеймера, сообщает журнал Medicalxpress.
"Доклинические исследования... указывают на то, что антиген-представляющая дендритная вакцина с особым иммунным ответом на олигомерный Aβ может быть безопаснее и может предложить клинический результат в лечении болезни Альцгеймера", - говорится в сообщении журнала.
Одной из отличительных патологий болезни является накопление амилоидных бляшек в мозге, которые приводят к нарушению сигнальной системы клеток.
"Эта терапевтическая вакцина использует собственные иммунные клетки организма для нацеливания на токсичные молекулы Aβ, которые накапливаются в мозге, создавая опасность. И, что важно, она обеспечивает сильные иммуномодулирующие эффекты, не вызывая нежелательных, связанных с вакцинами аутоиммунных реакций у стареющих мышей", - приводит журнал слова ученого-разработчика вакцины.
Болезнь Альцгеймера – разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия. Болезнь названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера (Alois Alzheimer), впервые ее описавшего. Согласно статистике, в среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет и только 3% преодолевают 14-летний рубеж.
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