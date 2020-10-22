https://ria.ru/20201022/altar-1580844296.html

Археологи нашли алтарь, предназначенный для подношений богам преисподней

Во время раскопок в древнем городе Патара, расположенном на юге турецкой провинции Анталия, археологи обнаружили мраморный алтарь возрастом около двух тысяч лет РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T03:55

2020-10-22T03:55

2020-10-22T03:59

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Во время раскопок в древнем городе Патара, расположенном на юге турецкой провинции Анталия, археологи обнаружили мраморный алтарь возрастом около двух тысяч лет с изображением свернувшийся кольцом змеи, <a href="https://www.dailysabah.com/arts/2000-year-old-snake-figure-altar-unearthed-in-ancient-city-of-patara-in-southern-turkey/news" target="_blank">сообщает</a> Daily Sabah. Вице-президент группы раскопок в Патаре Мустафа Кочак рассказал, что традиционно алтари были большими каменными предметами, обычно цилиндрической формы. В древности их устанавливали рядом с могилами.Говоря о найденном артефакте, ученый подчеркнул, что в то время люди были сторонниками политеизма (мировоззрение, которое основано на вере в нескольких богов. – Прим. ред.). На таком алтаре они делали подношения богам преисподней. Ученый отметил, что во время раскопок археологи встречали больших черных змей, похожих на тех, что изображена на алтаре: "Они очень безобидные и сразу уползают, когда видят людей. Сейчас мы предполагаем, что древние жители Патары тоже видели их здесь много лет назад".

https://ria.ru/20200729/1575046588.html

анталия

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, археология, анталия, турция