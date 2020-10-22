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https://ria.ru/20201022/altar-1580844296.html
Археологи нашли алтарь, предназначенный для подношений богам преисподней
Во время раскопок в древнем городе Патара, расположенном на юге турецкой провинции Анталия, археологи обнаружили мраморный алтарь возрастом около двух тысяч лет РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T03:55
2020-10-22T03:59
культура
новости культуры
археология
анталия
турция
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Во время раскопок в древнем городе Патара, расположенном на юге турецкой провинции Анталия, археологи обнаружили мраморный алтарь возрастом около двух тысяч лет с изображением свернувшийся кольцом змеи, <a href="https://www.dailysabah.com/arts/2000-year-old-snake-figure-altar-unearthed-in-ancient-city-of-patara-in-southern-turkey/news" target="_blank">сообщает</a> Daily Sabah. Вице-президент группы раскопок в Патаре Мустафа Кочак рассказал, что традиционно алтари были большими каменными предметами, обычно цилиндрической формы. В древности их устанавливали рядом с могилами.Говоря о найденном артефакте, ученый подчеркнул, что в то время люди были сторонниками политеизма (мировоззрение, которое основано на вере в нескольких богов. – Прим. ред.). На таком алтаре они делали подношения богам преисподней. Ученый отметил, что во время раскопок археологи встречали больших черных змей, похожих на тех, что изображена на алтаре: "Они очень безобидные и сразу уползают, когда видят людей. Сейчас мы предполагаем, что древние жители Патары тоже видели их здесь много лет назад".
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анталия
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новости культуры, археология, анталия, турция

Археологи нашли алтарь, предназначенный для подношений богам преисподней

03:55 22.10.2020 (обновлено: 03:59 22.10.2020)
 
© Фото : AAНайденный фрагмент во время раскопок в Патаре, Турция
Найденный фрагмент во время раскопок в Патаре, Турция - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : AA
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Во время раскопок в древнем городе Патара, расположенном на юге турецкой провинции Анталия, археологи обнаружили мраморный алтарь возрастом около двух тысяч лет с изображением свернувшийся кольцом змеи, сообщает Daily Sabah.
Вице-президент группы раскопок в Патаре Мустафа Кочак рассказал, что традиционно алтари были большими каменными предметами, обычно цилиндрической формы. В древности их устанавливали рядом с могилами.
Говоря о найденном артефакте, ученый подчеркнул, что в то время люди были сторонниками политеизма (мировоззрение, которое основано на вере в нескольких богов. – Прим. ред.). На таком алтаре они делали подношения богам преисподней.

"Они считали, что змея – это один из богов подземного мира. Поэтому подносили ему напитки или еду, например, хлеб и мясо, – пояснил Кочак. – Похожие алтари были найдены в древних городах на юго-западе Турции, в провинции Мугла. Однако мы никогда не встречали подобного в Патаре".

Ученый отметил, что во время раскопок археологи встречали больших черных змей, похожих на тех, что изображена на алтаре: "Они очень безобидные и сразу уползают, когда видят людей. Сейчас мы предполагаем, что древние жители Патары тоже видели их здесь много лет назад".
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