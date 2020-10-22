https://ria.ru/20201022/altar-1580844296.html
Археологи нашли алтарь, предназначенный для подношений богам преисподней
Во время раскопок в древнем городе Патара, расположенном на юге турецкой провинции Анталия, археологи обнаружили мраморный алтарь возрастом около двух тысяч лет РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T03:55
2020-10-22T03:55
2020-10-22T03:59
культура
новости культуры
археология
анталия
турция
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Во время раскопок в древнем городе Патара, расположенном на юге турецкой провинции Анталия, археологи обнаружили мраморный алтарь возрастом около двух тысяч лет с изображением свернувшийся кольцом змеи, <a href="https://www.dailysabah.com/arts/2000-year-old-snake-figure-altar-unearthed-in-ancient-city-of-patara-in-southern-turkey/news" target="_blank">сообщает</a> Daily Sabah. Вице-президент группы раскопок в Патаре Мустафа Кочак рассказал, что традиционно алтари были большими каменными предметами, обычно цилиндрической формы. В древности их устанавливали рядом с могилами.Говоря о найденном артефакте, ученый подчеркнул, что в то время люди были сторонниками политеизма (мировоззрение, которое основано на вере в нескольких богов. – Прим. ред.). На таком алтаре они делали подношения богам преисподней. Ученый отметил, что во время раскопок археологи встречали больших черных змей, похожих на тех, что изображена на алтаре: "Они очень безобидные и сразу уползают, когда видят людей. Сейчас мы предполагаем, что древние жители Патары тоже видели их здесь много лет назад".
https://ria.ru/20200729/1575046588.html
анталия
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, анталия, турция
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости
. Во время раскопок в древнем городе Патара, расположенном на юге турецкой провинции Анталия, археологи обнаружили мраморный алтарь возрастом около двух тысяч лет с изображением свернувшийся кольцом змеи, сообщает
Daily Sabah.
Вице-президент группы раскопок в Патаре Мустафа Кочак рассказал, что традиционно алтари были большими каменными предметами, обычно цилиндрической формы. В древности их устанавливали рядом с могилами.
Говоря о найденном артефакте, ученый подчеркнул, что в то время люди были сторонниками политеизма (мировоззрение, которое основано на вере в нескольких богов. – Прим. ред.). На таком алтаре они делали подношения богам преисподней.
"Они считали, что змея – это один из богов подземного мира. Поэтому подносили ему напитки или еду, например, хлеб и мясо, – пояснил Кочак. – Похожие алтари были найдены в древних городах на юго-западе Турции, в провинции Мугла. Однако мы никогда не встречали подобного в Патаре".
Ученый отметил, что во время раскопок археологи встречали больших черных змей, похожих на тех, что изображена на алтаре: "Они очень безобидные и сразу уползают, когда видят людей. Сейчас мы предполагаем, что древние жители Патары тоже видели их здесь много лет назад".