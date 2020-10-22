https://ria.ru/20201022/adidas-1581032943.html

СМИ: Adidas рассматривает продажу бренда Reebok

Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG изучает возможность продажи своего бренда Reebok, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:42

2020-10-22T16:42

2020-10-22T16:42

adidas ag

экономика

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров <a href="http://ria.ru/organization_Adidas_AG/" target="_blank" data-auto="true">Adidas AG</a> изучает возможность продажи своего бренда Reebok, сообщает агентство <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank">Блумберг</a> со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Агентство напоминает, что гендиректор компании Adidas Каспер Рорштед (Kasper Rorsted) неоднократно опровергал слухи о том, что хочет продать бренд Reebok. Он закрыл те магазины Reebok, которые демонстрировали слабые показатели, а также принял меры для сокращения расходов. После того как Reebok наконец восстановил прибыльность к началу 2019 года, Рорштед выразил надежду, что теперь он сможет обеспечить рост продаж за счет новых линеек спортивной обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run.Бренд Reebok от пандемии коронавируса пострадал больше, чем бренд Adidas. В то время как выручка Adidas снизилась на 33% во втором квартале, продажи Reebok упали за тот же период на 42%.Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Reebok принадлежит Adidas с 2005 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/tinkoff-yandeks-1580091029.html

https://realty.ria.ru/20200819/1575988243.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

adidas ag, экономика