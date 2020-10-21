https://ria.ru/20201021/zulushev-1580846759.html

Курманкула Зулушева назначили генеральным прокурором Киргизии

Парламент Киргизии одобрил кандидатуру депутата Курманкула Зулушева на пост генерального прокурора страны, такое решение принято в среду на заседании... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:56

2020-10-21T15:56

2020-10-21T15:56

садыр жапаров

киргизия

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<strong>БИШКЕК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> одобрил кандидатуру депутата Курманкула Зулушева на пост генерального прокурора страны, такое решение принято в среду на заседании законодательного собрания.Зулушев был утвержден на пост главы генеральной прокуратуры единогласно.Ранее в среду парламент принял отставку экс-главы надзорного органа Откурбека Джамшитова. Указ о его отставке подписал и и.о. президента <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, киргизия, в мире