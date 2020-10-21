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Курманкула Зулушева назначили генеральным прокурором Киргизии
Парламент Киргизии одобрил кандидатуру депутата Курманкула Зулушева на пост генерального прокурора страны, такое решение принято в среду на заседании... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:56
2020-10-21T15:56
садыр жапаров
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> одобрил кандидатуру депутата Курманкула Зулушева на пост генерального прокурора страны, такое решение принято в среду на заседании законодательного собрания.Зулушев был утвержден на пост главы генеральной прокуратуры единогласно.Ранее в среду парламент принял отставку экс-главы надзорного органа Откурбека Джамшитова. Указ о его отставке подписал и и.о. президента <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
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садыр жапаров, киргизия, в мире

Курманкула Зулушева назначили генеральным прокурором Киргизии

15:56 21.10.2020
 
© Фото : Жогорку Кенеш Кыргызской РеспубликиДепутат Курманкул Зулушев
Депутат Курманкул Зулушев - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 21 окт - РИА Новости. Парламент Киргизии одобрил кандидатуру депутата Курманкула Зулушева на пост генерального прокурора страны, такое решение принято в среду на заседании законодательного собрания.
Зулушев был утвержден на пост главы генеральной прокуратуры единогласно.
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Ранее в среду парламент принял отставку экс-главы надзорного органа Откурбека Джамшитова. Указ о его отставке подписал и и.о. президента Садыр Жапаров.
 
Садыр ЖапаровКиргизияВ мире
 
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