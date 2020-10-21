Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201021/zhuk-1580881146.html
Ученые раскрыли "дьявольскую" сущность панциря жука-броненосца
Биологи выяснили, что делает панцирь жука-броненосца настолько прочным, что он остается невредимым даже попав под колеса автомобиля. Результаты исследования... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:20
2020-10-21T18:20
риа наука
биология
сша
насекомые
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580879057_0:0:1387:780_1400x0_80_0_0_58f719bc26912cded5c918a8b5b07e04.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Биологи выяснили, что делает панцирь жука-броненосца настолько прочным, что он остается невредимым даже попав под колеса автомобиля. Результаты исследования <a href="http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2813-8" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature.Дьявольский жук-броненосец Phloeodes diabolicus из семейства зоферид обитает на деревьях, в основном в дубовых рощах западного побережья <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, и в пустынях Южной Калифорнии. Не умея летать, это насекомое в процессе адаптации к наземному образу жизни приобрело мощнейшие надкрылья — передние крылья экзоскелета, способные противостоять огромным силам раздавливания. Не удается его проткнуть и булавкой, которой энтомологи обычно прикрепляют насекомых в витринах.С помощью передовых методов микроскопии, спектроскопии и механических испытаний, американские биологи и инженеры вместе с японскими коллегами изучили структурные особенности и вещественный состав надкрылий жука.У летающих насекомых надкрылья защищают крылья и раскрываются во время полета. Авторы обнаружили, что у жука-броненосца, у которого нет крыльев, сверхпрочные надкрылья соединяются по извилистой линии, похожей на замок пазлов. Геометрия и многослойная микроструктура этого соединения обеспечивают отличное механическое сцепление и повышенную жесткость экзоскелета. По словам исследователей, это соединение жесткое, но пластичное, как канцелярская скрепка. Кроме того, такая форма шва позволяет более равномерно распределять приложенную силу по всему телу.Исследователи наблюдали с помощью электронного микроскопа, что происходит в шве при сжатии — вместо того, чтобы треснуть в месте соединения, материал надкрылий расслаивается. "Когда вы прикладываете усилие к куску пазла, вы ожидаете, что он отломится у самой тонкой части, "шейки" соединения, — приводятся в пресс-релизе Калифорнийского университета в Ирвайне слова руководителя исследования Дэвида Кисайлуса, профессора материаловедения и инженерии. — Но мы не видим такого рода катастрофического раскола у этого вида жуков. Вместо этого материал надкрылий расслаивается, что приводит к более изящному разрушению структуры".Авторы считают, что такие сверхпрочные соединения могут найти применение в строительстве и инженерных областях, например, в турбинах авиационных двигателей, лопатки которых испытывают огромные нагрузки.Чтобы проверить потенциал подобной конструкции крепления, исследователи создали серию соединений из металлов и композитов, имитирующих структуры, наблюдаемые у жука. Оказалось, что прочность и ударная вязкость этих конструкций выше, чем у обычных инженерных соединений.Используя сжимающие стальные пластины, исследователи выяснили, что панцирь дьявольского жука-броненосца выдерживает без разрушения усилие до 149 ньютонов, что примерно соответствует весу, в 39 тысяч раз превышающему массу его тела.Для сравнения, шина легкового автомобиля на грунтовой дороге создает усилие около 100 ньютонов. По оценкам ученых, ни одно другое наземное насекомое не способно выдержать даже половину такой нагрузки."Важная инженерная задача состоит в соединении различных материалов без потери их способности выдерживать нагрузки, — говорит еще один автор статьи Дэвид Рестрепо (David Restrepo), доцент Техасского университета в <a href="http://ria.ru/location_San_Antonio/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Антонио</a>. — У дьявольского жука-броненосца есть стратегия, позволяющая обойти эти ограничения".Авторы надеются, что результаты их исследования помогут инженерам в будущих разработках.
https://ria.ru/20201012/yad-1579447896.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580879057_138:0:1178:780_1400x0_80_0_0_5b8ceb76b3289d17499470403d31d3b1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биология, сша, насекомые, технологии

Ученые раскрыли "дьявольскую" сущность панциря жука-броненосца

18:20 21.10.2020
 
© Фото : David Kisailus / UCIДьявольский жук-броненосец Phloeodes diabolicus
Дьявольский жук-броненосец Phloeodes diabolicus - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : David Kisailus / UCI
Дьявольский жук-броненосец Phloeodes diabolicus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Биологи выяснили, что делает панцирь жука-броненосца настолько прочным, что он остается невредимым даже попав под колеса автомобиля. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Дьявольский жук-броненосец Phloeodes diabolicus из семейства зоферид обитает на деревьях, в основном в дубовых рощах западного побережья США, и в пустынях Южной Калифорнии.
Не умея летать, это насекомое в процессе адаптации к наземному образу жизни приобрело мощнейшие надкрылья — передние крылья экзоскелета, способные противостоять огромным силам раздавливания. Не удается его проткнуть и булавкой, которой энтомологи обычно прикрепляют насекомых в витринах.
С помощью передовых методов микроскопии, спектроскопии и механических испытаний, американские биологи и инженеры вместе с японскими коллегами изучили структурные особенности и вещественный состав надкрылий жука.
У летающих насекомых надкрылья защищают крылья и раскрываются во время полета. Авторы обнаружили, что у жука-броненосца, у которого нет крыльев, сверхпрочные надкрылья соединяются по извилистой линии, похожей на замок пазлов. Геометрия и многослойная микроструктура этого соединения обеспечивают отличное механическое сцепление и повышенную жесткость экзоскелета.
© Фото : Jesus Rivera / UCIСоединение двух надкрылий дьявольского жука-броненосца в разрезе
Соединение двух надкрылий дьявольского жука-броненосца в разрезе - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Jesus Rivera / UCI
Соединение двух надкрылий дьявольского жука-броненосца в разрезе
По словам исследователей, это соединение жесткое, но пластичное, как канцелярская скрепка. Кроме того, такая форма шва позволяет более равномерно распределять приложенную силу по всему телу.
Исследователи наблюдали с помощью электронного микроскопа, что происходит в шве при сжатии — вместо того, чтобы треснуть в месте соединения, материал надкрылий расслаивается.
"Когда вы прикладываете усилие к куску пазла, вы ожидаете, что он отломится у самой тонкой части, "шейки" соединения, — приводятся в пресс-релизе Калифорнийского университета в Ирвайне слова руководителя исследования Дэвида Кисайлуса, профессора материаловедения и инженерии. — Но мы не видим такого рода катастрофического раскола у этого вида жуков. Вместо этого материал надкрылий расслаивается, что приводит к более изящному разрушению структуры".
Авторы считают, что такие сверхпрочные соединения могут найти применение в строительстве и инженерных областях, например, в турбинах авиационных двигателей, лопатки которых испытывают огромные нагрузки.
Чтобы проверить потенциал подобной конструкции крепления, исследователи создали серию соединений из металлов и композитов, имитирующих структуры, наблюдаемые у жука. Оказалось, что прочность и ударная вязкость этих конструкций выше, чем у обычных инженерных соединений.
Используя сжимающие стальные пластины, исследователи выяснили, что панцирь дьявольского жука-броненосца выдерживает без разрушения усилие до 149 ньютонов, что примерно соответствует весу, в 39 тысяч раз превышающему массу его тела.
Для сравнения, шина легкового автомобиля на грунтовой дороге создает усилие около 100 ньютонов. По оценкам ученых, ни одно другое наземное насекомое не способно выдержать даже половину такой нагрузки.
"Важная инженерная задача состоит в соединении различных материалов без потери их способности выдерживать нагрузки, — говорит еще один автор статьи Дэвид Рестрепо (David Restrepo), доцент Техасского университета в Сан-Антонио. — У дьявольского жука-броненосца есть стратегия, позволяющая обойти эти ограничения".
Авторы надеются, что результаты их исследования помогут инженерам в будущих разработках.
Оса - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 21:00РИА Наука
Ученые создали антибиотик на основе яда осы
 
РИА НаукабиологияСШАнасекомыеТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38НАСА опубликовало снимки забора образцов с астероида Бенну
01:38СМИ узнали, Ева Лонгория снимется в фильме Тимура Бекмамбетова
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
Лента новостейМолния