https://ria.ru/20201021/zhile-1580895281.html

Ввод жилья на Кубани увеличился на 2,5 процента с начала 2020 года

Ввод жилья в рамках нацпроекта в Краснодарском крае с начала текущего года увеличился на 2,5%, до 2,9 миллиона квадратных метров, сообщает администрация... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T19:46

2020-10-21T19:46

2020-10-21T19:46

краснодарский край

жилье

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости.</strong> Ввод жилья в рамках нацпроекта в <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарском крае</a> с начала текущего года увеличился на 2,5%, до 2,9 миллиона квадратных метров, сообщает администрация региона.Отмечается, что ввод многоквартирных домов увеличился на 1,5% к аналогичному периоду 2019 года и составил 1,55 миллиона квадратных метров."Строительные работы в крае выполнены на 163,2 миллиарда рублей. В текущих условиях это хороший показатель. Он подтверждает, что, несмотря на ограничительные мероприятия, жилищное строительство не теряет темпов, отрасль функционирует на уровне прошлых лет", – отметили в департаменте строительства региона.По данным региональных властей, Краснодарский край остается в тройке лидеров жилищного строительства в России.

https://realty.ria.ru/20201019/stroyki-1580485651.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, краснодарский край, экономика