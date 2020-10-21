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Краснодарский край
https://ria.ru/20201021/zhile-1580895281.html
Ввод жилья на Кубани увеличился на 2,5 процента с начала 2020 года
Ввод жилья в рамках нацпроекта в Краснодарском крае с начала текущего года увеличился на 2,5%, до 2,9 миллиона квадратных метров, сообщает администрация... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T19:46
2020-10-21T19:46
краснодарский край
жилье
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости.</strong> Ввод жилья в рамках нацпроекта в <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарском крае</a> с начала текущего года увеличился на 2,5%, до 2,9 миллиона квадратных метров, сообщает администрация региона.Отмечается, что ввод многоквартирных домов увеличился на 1,5% к аналогичному периоду 2019 года и составил 1,55 миллиона квадратных метров."Строительные работы в крае выполнены на 163,2 миллиарда рублей. В текущих условиях это хороший показатель. Он подтверждает, что, несмотря на ограничительные мероприятия, жилищное строительство не теряет темпов, отрасль функционирует на уровне прошлых лет", – отметили в департаменте строительства региона.По данным региональных властей, Краснодарский край остается в тройке лидеров жилищного строительства в России.
https://realty.ria.ru/20201019/stroyki-1580485651.html
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жилье, краснодарский край, экономика

Ввод жилья на Кубани увеличился на 2,5 процента с начала 2020 года

19:46 21.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Ввод жилья в рамках нацпроекта в Краснодарском крае с начала текущего года увеличился на 2,5%, до 2,9 миллиона квадратных метров, сообщает администрация региона.

"По нацпроекту "Жилье и городская среда" за девять месяцев введено в эксплуатацию 2,9 миллиона квадратных метров жилья, это на 2,5% больше аналогичного периода прошлого года. Индивидуального жилья построено 1,37 миллиона квадратных метров, рост составил 3,8%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод многоквартирных домов увеличился на 1,5% к аналогичному периоду 2019 года и составил 1,55 миллиона квадратных метров.
"Строительные работы в крае выполнены на 163,2 миллиарда рублей. В текущих условиях это хороший показатель. Он подтверждает, что, несмотря на ограничительные мероприятия, жилищное строительство не теряет темпов, отрасль функционирует на уровне прошлых лет", – отметили в департаменте строительства региона.
По данным региональных властей, Краснодарский край остается в тройке лидеров жилищного строительства в России.
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